Opinie: waarom wij denken dat de Nothing Phone (1) niks wordt

Het in Londen gevestigde technologiemerk Nothing komt binnenkort met zijn eerste smartphone: de Nothing Phone (1). Erg indrukwekkend lijkt het toestel niet te worden – en dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een nieuwe smartphone die we al 100 keer gezien hebben

We hebben er nu al heel wat artikelen over geschreven: de Nothing Phone (1). De smartphone wordt namelijk al maanden gehyped door Nothing-baas Carl Pei. Volgens hem is de Phone (1) “een smartphone zoals we die nog nooit gezien hebben”. Dat klinkt veelbelovend. Barst het toestel dan van de baanbrekende specificaties? Heeft de telefoon fantastische camera’s en een razendsnelle chip? Krijgt hij een vouwbaar scherm? Nou… nee, nee en nog meer nee.

Onlangs lekten een aantal specificaties van de Nothing Phone (1) uit, die ons een goed beeld geven van het nog onaangekondigde toestel. Op basis van de uitspraken van Pei verwachtten we een high-end smartphone met krachtige specificaties, maar niets blijkt minder waar. Zo draait de Phone (1) waarschijnlijk op een Snapdragon 778G-chip van Qualcomm, die we kennen van middenklasser-toestellen als de Samsung Galaxy A52s. Deze processor levert prima specificaties, maar is alles behalve een snelheidsduivel.

Screenshots van de Nothing Phone (1)

Deze ‘prima’-trend zet zich voort onder de rest van de specificaties van het nieuwe Nothing-toestel. De Phone (1) krijgt vermoedelijk een 6,43 inch-amoled-scherm met een full hd-resolutie en 90Hz-ververssnelheid. Dat is beter dan een 60Hz-scherm, maar de meeste midrange en high-end smartphones hebben anno 2022 al een 120Hz-scherm. Qua specificaties lijkt de Nothing Phone (1) een telefoon te worden die we al 100 keer eerder zagen.

Zo klinken ook de cameraspecificaties ons erg bekend in de oren. De Phone (1) krijgt een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en mysterieuze 2 megapixel-camera – waarvan we nu al kunnen voorspellen dat hij volkomen nutteloos is. Praktisch alle middenklassers hebben tegenwoordig een 2 megapixel-macrolens of dieptesensor aan boord – en ze maken allemaal onbruikbare foto’s. Hier worden we op de redactie van Android Planet gillend gek van.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is prima wel genoeg?

In het huidige smartphonelandschap is de concurrentie moordend. Het is dan ook de grote vraag of ‘prima’ wel genoeg is. Wellicht weet Nothing ons over te halen met een aantal baanbrekende softwarefuncties. In de Nothing Launcher – die nu beschikbaar is voor alle telefoons met Android 11 en nieuwer – zien we hier echter niets van terug. Het kan echter dat Nothing deze functies bewaart voor het toestel zelf.

Lees ook: Nothing Launcher nu beschikbaar (mits je een recente smartphone hebt)

Wij zijn benieuwd waarom Pei denkt dat de Nothing Phone (1) een smartphone wordt zoals wij die nog nooit gezien hebben. Eerlijk gezegd geloven we er weinig van – maar wie weet wat Nothing voor ons in petto heeft. Wil je niets missen rondom de aankondiging van de Nothing Phone (1)? Wij houden je met alle liefde op de hoogte. Check dan regelmatig de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.