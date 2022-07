Officieel: Nothing Phone (1) heeft transparant ontwerp en kost 469 euro

De Nothing Phone (1) is officieel gepresenteerd, per direct te bestellen en een opvallende verschijning in het middensegment. In dit artikel nemen we je mee langs alle aspecten van het toestel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (1) officieel: dit moet je weten

De Nothing Phone (1) is na maanden van geruchten eindelijk gepresenteerd. Het toestel is nu te bestellen vanaf 469 euro en is de eerste smartphone van het gloednieuwe bedrijf: Nothing. Net als bij hun eerste product, de Nothing Ear (1), wil de fabrikant af van alle onnodige poespas bij producten.

Lees ook: Nothing Phone (1) preview: eerste uren met flitsende smartphone

Dat uit zich onder andere in het minimalistische ontwerp, wat veel gelijkenissen heeft met de iPhones van de laatste jaren. De zijkanten bevatten rechte randen, het frame is gemaakt van aluminium en aan de rechterkant is de aan- / uitknop te vinden. Aan de linkerkant zijn twee losse volumeknoppen te vinden, terwijl de usb c-poort, speaker en simtray aan de onderkant zitten.

Er is gekozen voor een symmetrisch design, waarbij de bezels rondom het scherm overal even breed zijn. De frontcamera is verstopt in een gaatje in het display en ook de optische vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm. Ontgrendelen dankzij gezichtsherkenning is ook mogelijk, maar wel een stuk minder veilig.

Het scherm kan meer dan een miljard kleuren weergeven, heeft een grootte van 6,55 inch en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Verversen doet het scherm 60 of 120 keer per seconde. Het gaat niet om een energiezuiniger LTPO-paneel dat de verversfrequentie aanpast van 1Hz tot 120Hz. Wel heeft het scherm amoled-technologie, waardoor zwart echt zwart is en kleuren er vanaf spatten.

Transparante achterkant met 900 ingebouwde ledjes

Het meest opvallende aan het toestel is de transparante achterzijde. Verschillende componenten, zoals de draadloze oplaadspoel, zijn namelijk zichtbaar. Ook is er gebruikgemaakt van verschillende materialen om een futuristisch design te creëren. Aan de onderkant zie je met wat fantasie een klein olifantje en de twee uitstekende camera’s zijn een echte eyecatcher.

Een verborgen feature zijn de 900 ledjes die verwerkt zijn in de achterzijde. Dankzij de Glyph-interface lichten die op als je wordt gebeld, of als er een berichtje binnenkomt. Afhankelijk van je instellingen kun je per persoon een ander patroon kiezen. Ook kun je ze gebruiken tijdens het filmen en zie je snel de accustatus als je het toestel aan de lader hangt. De achter- en voorzijde zijn afgewerkt met een laagje Gorilla Glass om krassen te voorkomen.

Hardware van het middensegment

De Phone (1) is een toestel met hardware uit het middensegment. Zo is er gekozen voor de Snapdragon 778 Plus-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Een snellere processor past niet bij de strategie van het bedrijf, zo liet een woordvoerder weten aan Android Planet tijdens een vraaggesprek. Daarbij biedt deze chip een prima combinatie van prijs, prestaties en accuduur.

Opladen van de 4500 mAh-accu gaat met maximaal 33 Watt, maar een oplader vind je niet in de doos. Dat alles heeft te maken met de ecologische voetafdruk en het besparen van kosten. De processor is aangepast om draadloos opladen mogelijk te maken voor deze smartphone en dat kan met maximaal 15 Watt. Een ander apparaat opladen door ‘m op de achterkant van de Nothing Phone (1) te leggen is ook mogelijk.

Het opslaggeheugen uitbreiden kan niet, maar wel is er plaats voor twee simkaarten. De Nothing Phone (1) is uitgerust met een IP53-certificering en kan dus tegen wat water en stof. Bluetooth en nfc zijn aan boord en dat geldt ook voor 5G-ondersteuning.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twee camera’s van elk 50 megapixel

Voor selfies en videogesprekken gebruik je de 16 megapixel-frontcamera en op de achterzijde zijn twee camera’s geplaatst. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, is voorzien van optische beeldstabilisatie en filmt in een maximale resolutie van 4k met 30 frames per seconde.

De tweede camera gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek van maximaal 114 graden. Met de lens maak je ook close-ups van objecten vanaf maximaal 4 centimeter. Volgens het bedrijf zijn andere camera’s onzinnig en niet nodig.

Android 12, jarenlange updates en eigen interface

De Nothing Phone (1) draait op Android 12 en krijgt in de toekomst minimaal drie grote Android-updates. Ook kun je vier jaar lang elke twee maanden een beveiligingsupdate verwachten. Er is gekozen voor een nieuw ontwikkelde dot-interface, waarbij het lettertype bestaat uit kleine stipjes.

Nothing zet in op snelheid, hekelt bloatware en heeft enkele eigen widgets ontwikkeld. Zo bedien je snel je Nothing-oordopjes, maar in de toekomst moet je ook denken aan je Apple AirPods of producten van andere merken. Ook het ontgrendelen van je Tesla op afstand is al mogelijk dankzij zo’n handige widget. Een andere widget die je op een thuisscherm kunt pinnen laat je jouw unieke NFT’s beheren.

Nothing Phone (1) prijzen en release

Interesse in de Nothing Phone (1)? Dan heb je keuze uit een zwart en wit model en verschillende versies qua werk- en opslaggeheugen. Het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslag kost 469 euro en wordt geleverd vanaf 21 juli. De 8/256GB-versie gaat vanaf dezelfde daf voor 499 euro over de digitale toonbank. In de zomer verschijnt het topmodel, dat beschikt over 12GB werkgeheugen en 256GB opslag voor 549 euro.

Bestellen van de twee meest betaalbare modellen kan vanaf nu en vooralsnog alleen via de website van de fabrikant zelf of Amazon. Wel zegt het bedrijf in gesprek te zijn met andere partijen, waardoor je het toestel later ook zou moeten kunnen combineren met een abonnement.

Meer over de Nothing Phone (1)