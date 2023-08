Nothing-gebruikers opgelet: grote update nu beschikbaar

Goed nieuws voor iedereen met een Nothing Phone. De fabrikant heeft de afgelopen week updates uitgerold. Zo krijgt de Phone (1) een volledig vernieuwde Android-schil en de Phone (2) meerdere softwareverbeteringen. Lees hier hoe het zit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (1) krijgt Nothing OS 2.0

Laten we beginnen bij de Phone (1). Deze krijgt de grootste update, namelijk een nieuwe Android-schil. De Phone (1) kwam uit de doos met standaard Nothing OS. Deze schil was gebaseerd op Android 12. In februari 2023 verscheen Nothing OS 1.5, die veelal hetzelfde oogde, maar draaide op Android 13. Nu verschijnt Nothing OS 2.0 op de Phone (1) en de schil heeft een volledig nieuw uiterlijk én handige extra functies.

Het meest opvallende is de algemene stijl van Nothing OS 2.0. Zo zijn app-iconen standaard zwart-wit, zie je wederom het Nothing-lettertype en zijn er een hoop nieuwe widgets toegevoegd. Deze variëren van een analoge of digitale klok tot het weer en knoppen voor snelle instellingen.

Opvallend: Nothing geeft je nu ook de mogelijkheid om widgets toe te voegen aan je vergrendelscherm. Dat is iets wat je bij de meeste andere fabrikanten niet ziet. Ook de Glyph-interface – de lichtinstallatie die zich aan de achterkant van de smartphone bevindt – is verbeterd.

Net zoals op de Phone (2), heb je nu de mogelijkheid om een app te koppelen aan één specifiek lichtbalkje. Zodra je een melding van die app krijgt, blijft alleen dat lichtje aan. Ook zet je nu gemakkelijk alle Glyph-lichtjes aan door lang de zaklampknop in te drukken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (2) krijgt Nothing OS 2.0.2a

Voor wie het nieuwste model van Nothing heeft binnengehaald, is het ook feest. De Phone (2) heeft een update gehad met een hoop cameraverbeteringen. Volgens Nothing is de belichting binnen of bij weinig licht verbeterd.

Daarnaast is de hdr-stand flink onder handen genomen. Deze modus maakt meerdere foto’s voor betere belichting, maar die kwamen er vaak wat kleurloos uit. Dat probleem heeft Nothing verholpen en hdr is nu ook een stukje sneller. Zowel op de selfie- als achtercamera’s moeten foto’s er beter uit komen te zien.

Heb jij een Nothing Phone die nog draait op oude software? Dan kun je die nu updaten. Pak je smartphone erbij en ga naar de instellingen-app. Scrol daar naar beneden totdat je het menu ‘systeem’ tegenkomt. Klik daarop en selecteer ‘Systeemupdate’.

Je smartphone controleert nu of er een update voor je klaarstaat. Volg de stappen om deze te installeren. Geeft je smartphone nog niet aan dat er een update is? Heb dan geduld en probeer het later opnieuw.

Benieuwd naar wat we van de Phone 2 vinden? Lees dan onze uitgebreide review. Kijk je liever? Klik dan op de video hieronder, waarin we je alles vertellen wat je over de nieuwste Nothing Phone wil weten!

Meer Nothing-nieuws: