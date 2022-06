‘Nothing Phone (1) prijs gelekt: te koop voor 469 euro’

De hype rondom de eerste smartphone van Nothing is groter dan ooit en overal duiken geruchten op. Nu is de prijs van het toestel gespot op de website van een grote Duitse aanbieder.

Dit gaat de Nothing Phone (1) kosten

We komen steeds meer te weten over de nieuwe Nothing Phone (1). Eerst werd het design gelekt, toen de specificaties en nu is ook de prijs gespot. Op de website van Amazon Duitsland werd voor een korte tijd een bundel aangeboden met de Nothing Ear (1)-oordopjes en Nothing Phone (1). De goedkoopste bundel zou zo’n 567 euro kosten.

Bij het bekijken van de losse producten in deze bundel zien we dat de Phone (1) zelf een prijs zou hebben van 469 euro. Daarvoor heb je dan het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Voor de 12/256GB-variant betaal je 550 euro, volgens de advertentie.

Bron: Android Authority



Opvallend is dat de publicatiedatum van Nothings eerste smartphone volgens de website pas op 26 oktober is, terwijl Nothing zelf aangeeft het toestel op 12 juli te presenteren. Dit kan betekenen dat de datum in deze advertentie een tijdelijke invulling is. In dat geval kunnen de prijzen ook nog afwijken. Nothing moet de officiële adviesprijs nog onthullen.

Grote hype om ‘Nothing’

De oprichter van Nothing, Carl Pei, weet een grote hype te creëren rondom de Phone (1). Pei richtte eerder smartphonemerk OnePlus op en deed daar hetzelfde. Een hoop mensen kijken dan ook uit naar het nieuwe, opvallende Android-toestel, maar qua specificaties lijkt er weinig speciaals aan te komen.

De Nothing Phone (1) plaatst zich namelijk in het middensegment van de smartphonemarkt. De fabrikant bevestigde de komst van een Snapdragon 778G Plus-chip. Die kan niet concurreren met bijvoorbeeld een Snapdragon 8 Gen 1-processor die in vele high end-toestellen zit, maar is alsnog erg krachtig.

Verder komt het toestel met een 120Hz-scherm, 50 megapixel-camera en een 4500 mAh-accu. Op de smartphone is Android 12 geïnstalleerd met Nothings eigen schil eroverheen. Daardoor zien iconen en teksten er techy uit, net als het Nothing-merk zelf. De unique selling point van de Phone (1) is duidelijk de led-uitrusting op de achterkant van het toestel, die per ringtone anders geanimeerd is. De Nothing Phone (1) komt in twee kleuren: wit en zwart.

