Heb jij last van deze problemen met jouw Nothing Phone (1)?

De eerste gebruikers kunnen al enkele dagen genieten van hun gloednieuwe Nothing Phone (1). Niet alles is echter koek en ei, want er zijn ook verschillende problemen gemeld. Android Planet zet die voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (1) problemen: alles op een rij

De Nothing Phone (1) is de meest opvallende smartphone in jaren en alleen daardoor zijn er veel mensen in geïnteresseerd. Kopen is vooralsnog een heikel punt, want dat kan maar via enkele kanalen en zonder abonnement. De eerste toestellen zijn al geleverd en gebruikers melden verschillende problemen die we hieronder voor je hebben opgesomd.

1. Groene, grijze of roze tint van het scherm

Verschillende gebruikers melden dat de schermen van hun toestellen een gekleurde waas of strepen laten zien. Dat kan groen zijn, roze of juist lichtgrijs en is iets wat we vaker hebben gehoord. Het is vooral te zien bij een donkere achtergrond en als de 120Hz-modus is ingeschakeld.

Niet iedereen ziet het of ervaart het als minpunt en daarbij verschilt het nogal hoe het eruit ziet. Het kan zich aan de boven-, onder- of zijkanten bevinden en is nog beter te zien in een donkere ruimte. Onder andere fabrikant OnePlus heeft hier veel last van gehad bij verschillende telefoons met een amoled-scherm, waarbij de fabrikant toen liet weten dat het met software-updates verholpen kon worden.

2. Dode pixels rondom de frontcamera

Ook zijn er verschillende meldingen gemaakt van dode pixels rondom de frontcamera. Daarbij gaat het ook weer niet om een eenduidig probleem, want de kapotte pixels kunnen zich aan de boven- of zijkant bevinden. Hoe dat precies kan en bij hoeveel gebruikers dit probleem speelt, is nog onbekend.

3. Wegvallende verbindingen

De mobiele verbinding is niet altijd even stabiel, waardoor het bij enkele Nothing Phone (1)’ers voorkomt dat ze soms even geen bereik hebben. Daarbij ben je dus even niet bereikbaar voor binnenkomende oproepen, maar ook zelf bellen is niet mogelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Netflix niet bij iedereen beschikbaar

Zoals we al noemden in onze review is Netflix niet te downloaden in de Play Store en dat is iets wat we op meer plaatsen lezen. Dat heeft zeer waarschijnlijk te maken met de Play Protect-certificering, die niet in orde is.

Bij ons reviewtoestel is de bootloader trouwens niet unlocked, wat waarschijnlijk gevolgen heeft voor die certificering. Unlock je dat wel, dan moet je dus sowieso aan de slag om een handmatig apk-bestand te installeren om te kunnen Netflixen.

5. Water en condens in de behuizing

Er is zelfs een gebruiker gespot met water achter de camera’s van zijn gloednieuwe Nothing Phone (1). Wel moeten we daarbij vermelden dat het slechts om een enkele persoon gaat en dat we er buiten de genoemde context helemaal niks over weten. Misschien heeft desbetreffende persoon zijn toestel wel een uur onder water gehouden of iets geforceerd, waarna dit zo is gebeurd.

Nothing zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op bovenstaande meldingen. Heb jij problemen met je Nothing Phone (1), dan raden we aan om contact op te nemen met het bedrijf.

Nothing Phone (1) review op Android Planet

Vlak voor het weekend hebben we ook onze uitgebreide Nothing Phone (1) review gepubliceerd. Daarin nemen we je natuurlijk mee langs het opvallende uiterlijk en de ledjes op de achterkant. Ook zaken als de accu’s, camera’s, hardware en software komen uitvoerig aan bod! Hieronder lees je alvast de conclusie:

De afgelopen weken is misschien wel gebleken dat de Nothing Phone (1) de meest gehypete smartphone ooit is. Leuk natuurlijk als dat je doel is als merk, maar dan moet je die hype ook waar kunnen maken. Daar is Nothing helaas niet helemaal in geslaagd. De Phone (1) biedt qua interne hardware niks bijzonders ten opzichte van de goedkopere concurrentie. De verkrijgbaarheid is vooralsnog een heikel punt en de software kan nog wel wat updates gebruiken. Ja, de achterkant en ledjes zijn inderdaad anders dan anders en dat verdient een compliment. Nothing geeft echter aan weg te willen blijven van ‘onnodige poespas’ en dan is die keuze wel erg opmerkelijk te noemen. We hadden gehoopt op een nieuwe frisse speler op de smartphonemarkt, maar vooralsnog is de hypetrain gestrand en zijn de lichten daarvan voor nu gedoofd.

Meer nieuws over de Nothing Phone (1)