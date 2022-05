Dit weten we tot nu toe over de Nothing Phone (1): release, specs en meer

We hebben al veel geschreven over de nog onaangekondigde Nothing Phone (1). In dit artikel zetten we alles wat we tot nu toe weten over het toestel op een rijtje.

De Nothing Phone (1) komt eraan

Het in Londen gevestigde technologiemerk Nothing komt binnenkort met zijn eerste smartphone: de Nothing Phone (1). Het toestel wordt al een tijdje gehyped door Nothing-baas Carl Pei – eveneens oprichter van bekende smartphonefabrikant OnePlus. De informatie over de Phone (1) is schaars, maar van een aantal zaken zijn we al vrij zeker. Lees dus snel verder!

1. Ontwerp: vergelijkbaar met Nothing Ear (1)

Er zijn nog geen foto’s of renders gelekt van de Nothing Phone (1), maar volgens Pei is de Phone (1) “een smartphone zoals we die nog nooit gezien hebben”. Wellicht krijgt het toestel een soortgelijk ontwerp als de Nothing Ear (1), de draadloze oortjes van de fabrikant. Deze zijn gemaakt van een transparant materiaal, waardoor de onderdelen aan de binnenkant zichtbaar zijn.

Nothing Ear (1)

2. Niet zulke spannende specificaties

Over de specs van de Nothing Phone (1) is al het een en ander bekend. Volgens de geruchten draait de telefoon op een Snapdragon 778G-chip van Qualcomm, die we kennen van middenklasser-toestellen als de Samsung Galaxy A52s. De Phone (1) wordt dan ook geen high-end-smartphone, maar een middenklasser.

Aan de voorkant vinden we vermoedelijk een 6,43 inch-amoled-scherm met een full hd-resolutie en een ververssnelheid van 90Hz. Dat is beter dan de 60Hz-schermen van een paar jaar geleden, maar de meeste huidige smartphones hebben al een 120Hz-scherm. Gelukkig is het verschil tussen 90Hz en 120Hz niet zo heel duidelijk zichtbaar – maar een beetje jammer is het wel.

Lees ook: ‘Nothing Phone (1) wordt niet zo high-end als gedacht: dit zijn de specs’

3. Drie verschillende camera’s

Ook over de camera’s denken we al een hoop te weten. De Phone (1) krijgt naar verluidt een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-camera die waarschijnlijk goed is voor het maken van macrofoto’s. Megapixels zeggen niet alles en naast de cijfers is er nog niets over de camera’s bekend. We verwachten dat het toestel prima foto’s en video’s maakt, niet meer en niet minder.

4. Software

We weten dat de Nothing Phone (1) op een aangepaste versie van Android 12 of Android 13 draait. Deze aangepaste software heet Nothing OS en is vergelijkbaar met Samsungs One UI en OxygenOS van OnePlus. Welke extra functies Nothing OS met zich meebrengt, laat de fabrikant nog in het midden. Wel is er al een preview van de software beschikbaar, in de vorm van de Nothing Launcher.

De Nothing Launcher is beschikbaar voor alle Android-telefoons met Android 11 en nieuwer. Als je de launcher installeert, veranderen de icoontjes, widgets, achtergronden, lettertypes en het kleurenpallet van je smartphone-interface.

Nothing Launcher (Beta) NOTHING TECHNOLOGY LIMITED Gratis via Google Play via Google Play

5. Prijs en release

Gezien de gelekte midrange-specificaties van de Nothing Phone (1) verwachten we geen torenhoge toestelprijs. Dit komt overeen met de Nothing Ear (1)-oortjes, die ook erg betaalbaar zijn in vergelijking met bijvoorbeeld Apples AirPods. Nothing zegt het toestel ergens deze zomer aan te gaan kondigen. Een exacte datum is nog niet bekend.

Blijf op de hoogte van al het Nothing-nieuws

