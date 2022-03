Nothing phone (1) komt eraan: in de zomer met Nothing OS

Nothing, het bedrijf van OnePlus-oprichter Carl Pei, komt deze zomer met een eigen smartphone. Het toestel gaat de phone (1) heten en draait op het gloednieuwe Nothing OS.

Nothing phone (1) release in de zomer

Tijdens een online evenement maakt Carl Pei, die jarenlang bij OnePlus werkte, bekend dat zijn bedrijf Nothing later dit jaar met een smartphone komt. De phone (1) is het eerste toestel van de fabrikant, dat ergens ‘deze zomer’ moet verschijnen. Nothing maakt geen releasedatum bekend en toont ook niet hoe de telefoon eruit komt te zien.

Wel laat het bedrijf weten dat de phone (1) op een Snapdragon-chip van Qualcomm draait, net als de meeste Android-toestellen. Het is nog onduidelijk om welke Snapdragon-processor het precies gaat, waardoor we ook niet weten of de phone (1) een high-end toestel wordt, of juist een goedkopere smartphone. In de komende maanden wordt meer bekendgemaakt over het apparaat.

Wel onthult het bedrijf dat de phone (1) op Nothing OS draait. Dit is de software die over Android heen ligt, net als Samsung One UI heeft en OnePlus met OxygenOS werkt. Nothing meldt dat Nothing OS veel weg heeft van stock-Android, maar er wel uiterlijke veranderingen worden doorgevoerd. Op de screenshots hierboven zie wat het design van Nothing OS ongeveer wordt.

Welke extra functies de software met zich meebrengt, laat Nothing nog in het midden. Het bedrijf meldt wel dat in april een previewversie van Nothing OS wordt uitgebracht in de vorm van een launcher. Dit is een app die je kan installeren op andere smartphones, waardoor je homescreen verandert.

Meer over Nothing

Het eerste product van Nothing was de ear (1), draadloze oordopjes met een transparant design. Hierdoor zie je de losse onderdeeltjes zitten, zoals de batterij en magneten. Ook bijzonder is dat de Nothing ear (1) actieve ruisonderdrukking bieden, maar slechts 99 euro kosten. Het bedrijf lijkt daarmee een beetje de strategie van OnePlus te volgen: veel voor weinig bieden.

Wil je meer weten? Android Planet heeft de Nothing ear (1) getest en vergeleken met de OnePlus Buds Pro, die vergelijkbare functies biedt. Op zustersite iPhoned lees je een losse, uitgebreide review van de Nothing ear (1).