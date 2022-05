‘Nothing Phone (1) wordt niet zo high-end als gedacht: dit zijn de specs’

Al gehoord over de aankomende Nothing Phone (1)? Dat wordt de eerste smartphone van het gloednieuwe bedrijf. Dat wordt echter geen high-end toestel als we de nu gelekte Nothing Phone (1) specificaties moeten geloven.

Gerucht: Nothing Phone (1) specificaties online te vinden

Benieuwd naar wat de Nothing Phone (1) allemaal te bieden heeft? Dan check je toch simpelweg de handleiding! De digitale versie daarvan staat nu al online bij Amazon India. Neem wel een flinke korrel Indiase kardemon in plaats van zout, want in de ‘handleiding’ zijn nogal veel tikfouten te vinden.



Als ‘ie wel klopt weten we nagenoeg alles al over de smartphone van Nothing die binnenkort pas officieel wordt aangekondigd. Zo weten we dat het niet gaat om een high-end toestel, maar om een krachtige midranger. Het scherm wordt 6,43 inch groot en krijgt een resolutie van waarschijnlijk 2400 bij 1080 pixels. Er is gekozen voor een kleurrijk amoled-paneel dat maximaal 90 keer per seconde ververst.

Vier camera’s en draadloos opladen

In het scherm is de 32 megapixel-frontcamera verwerkt en op de achterkant zijn er nog eens drie camera’s te vinden. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, terwijl er ook een groothoeklens aanwezig is. Daarmee schiet je kiekjes in een iets wijdere hoek van maximaal 8 megapixel. Tot slotte lezen we dat er ook nog een 2 megapixel-sensor paraat is, maar waarvoor die wordt gebruikt is nog de vraag.

Hoe snel je de 4500 mAh-accu precies kan opladen is dat ook. Wel is draadloos opladen mogelijk, een functie die we ook zagen in de Nothing Ear (1)-oordopjes. Het kloppende hart is de Snapdragon 778G-chip van Qualcomm. Die kennen we van onder andere de Samsung Galaxy A52s, Motorola Edge 30 of Realme GT Master Edition.

Om goed te kunnen multitasken is er 8GB RAM aanwezig naast 128GB interne opslag. Nothing levert het toestel met Android 12 met daaroverheen een eigen schil. Nothing zet flink in op een zelfontwikkeld design waarbij puntjes de basis zijn. Afgelopen week werd de Nothing Launcher al uitgebracht als bèta in de Play Store. Zelf checken hoe die bevalt kan vooralsnog alleen op de Galaxy S21-toestellen, S22-serie en Google Pixel 5- en 6-toestellen.

Nothing Launcher (Beta) NOTHING TECHNOLOGY LIMITED Gratis via Google Play via Google Play

Nothing is het bedrijf van Carl Pei, bekend van OnePlus

Nothing is opgericht door Carl Pei, mede-oprichter van OnePlus. Het bedrijf wil de wereld veroveren met ‘innoverende producten’ in allerlei categorieën. Tot nu toe hebben we pas een product gezien van het bedrijf: draadloze oordopjes.

Inmiddels heeft het bedrijf ook zelf bekendgemaakt te werken aan hun eerste smartphone. Die moet in de zomer uitkomen, maar verdere details zijn nog onbekend. Zo is het nog de vraag in welke landen we de smartphone gaan zien, wat die moet gaan kosten en via welke wegen die verkrijgbaar wordt. De eerste smartphone van OnePlus, de One, was in het begin alleen verkrijgbaar via een systeem van uitnodigingen.

Als dit daadwerkelijk de specificaties worden, wat denk jij daar dan van? Prima of had je liever iets high-ends willen zien uit de hoge hoed van Nothing? Drop het in de comments!