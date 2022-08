Video: Nothing Phone (1) overleeft ‘stresstest’ maar net

Een bekende YouTuber heeft de Nothing Phone (1) getest op allerlei fysieke uitdagingen. Denk aan de krasbestendigheid, hitte op het scherm en een buigtest. Bij die laatste werd het nog akelig spannend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (1) houdt ‘marteltest’ maar net vol

In de durability test stelt YouTuber JerryRigEverything de nieuwste smartphones op de proef. In zeven minuten wordt de behuizing van de Nothing-telefoon blootgesteld aan allerlei extreme omstandigheden.

Aan het eind van iedere test probeert de YouTuber de telefoon in tweeën te buigen en dat gaat deze keer maar net goed. De Nothing Phone (1) geeft namelijk bijna toe. Op de aluminium rand van het toestel zitten twee antennelijnen die de akelig veel buigen.

Het frame van de telefoon lijkt op het punt te staan om door te breken, maar houdt het net. De meeste smartphones doorstaan zo’n buigtest echter gemakkelijk. Eerder dit jaar zagen we wel hoe het bij de OnePlus 10 Pro helemaal mis ging.

Bij de andere onderdelen van deze heuse ‘marteltest’ houdt de Nothing Phone (1) het prima vol. Het scherm is net zo krasbestendig als de meeste smartphones en ook de camera’s krijg je niet bekrast met een stanleymes. Nadat er veertig seconde een aansteker langs het scherm heeft gebrand, ontstaat er een flinke vlek, maar het oled-scherm herstelt zichzelf in no-time.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Nothing Phone (1)

De eerste smartphone van het merk Nothing was maanden een grote hype en sinds 21 juli is het toestel te verkrijgen in wit en zwart. Het toestel staat vooral bekend om zijn opvallende lichtinstallatie aan de achterkant. Op dit zogeheten Glyph Interface kun je verschillende ringtones en licht-animaties instellen.

Verder bevindt het de Phone (1) zich in het middensegment van de smartphone-markt met een adviesprijs vanaf 469 euro. Android Planet reviewde de telefoon en kwam met de volgende conclusie:

De afgelopen weken is misschien wel gebleken dat de Nothing Phone (1) de meest gehypete smartphone ooit is. Leuk natuurlijk als dat je doel is als merk, maar dan moet je die hype ook waar kunnen maken. Daar is Nothing helaas niet helemaal in geslaagd. De Phone (1) biedt qua interne hardware niks bijzonders ten opzichte van de goedkopere concurrentie. De verkrijgbaarheid is vooralsnog een heikel punt en de software kan nog wel wat updates gebruiken. Ja, de achterkant en ledjes zijn inderdaad anders dan anders en dat verdient een compliment. Nothing geeft echter aan weg te willen blijven van ‘onnodige poespas’ en dan is die keuze wel erg opmerkelijk te noemen. We hadden gehoopt op een nieuwe frisse speler op de smartphonemarkt, maar vooralsnog is de hypetrain gestrand en zijn de lichten daarvan voor nu gedoofd.

Wil je alle ins en outs weten van de Nothing Phone (1)? Bekijk dan de gehele review. Wil je meer weten over het Nothing merk of het laatste nieuws? Bekijk dan de onderstaande artikelen.