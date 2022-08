Video: Dit zit er verstopt in de transparante Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) is door zijn transparante achterkant en ingebouwde led-installatie een opvallende telefoon. Een YouTuber ontmantelde de smartphone, liet zien hoe hij is opgebouwd en telde zelfs het aantal ledjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Transparante Nothing Phone (1) verbergt componenten

Met de doorzichtige achterkant van de Nothing Phone (1) krijg je een blikje in de binnenkant van het toestel. YouTuber JerryRigEverything haalde de smartphone zelf uit elkaar en verwijderde de strakke witte elementen.

Onlangs stelde de YouTuber de Phone (1) al bloot aan een uitbundige stresstest door te krassen, buigen en vlammen. Nu haalt hij het apparaat helemaal uit elkaar. Daarmee begint hij met het verwijderen van het transparante glas aan de achterkant. Er verandert nu natuurlijk weinig, want de witte elementen waren al zichtbaar.

Wanneer JerryRigEverything echter componenten begint los te schroeven, zien we dat het witte langzaam verdwijnt. Sommige witte ‘covers’ zijn alleen voor show en andere bevatten bijvoorbeeld echte hardware.

Opvallend is de witte spoel voor draadloos opladen. Deze lijkt direct zichtbaar, maar ook dit is enkel een cover voor het oog. De echte spoel zit hier namelijk onder verstopt en is zwart. Dieper in de telefoon vinden we de 4500 mAh-batterij die gemakkelijk te verwijderen is. Daaronder vinden we een leuke easter egg.

Op één van de lintkabels die door de Nothing Phone (1) lopen zien we ‘Pokemon’ staan. Dat vind je vaker bij Nothing, omdat de oprichter fan is van de show. Verder is het toestel verrassend goed afgeschermd tegen vloeistoffen, terwijl hij alleen als spatwaterdicht is beoordeeld.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bijna 1000 ledjes

De lichtinstallatie die achter in de Nothing Phone (1) zit, valt natuurlijk het meest op. Onder een diffuus-laagje zitten honderden ledjes. De YouTuber is zelfs zo vrij geweest om ze even voor ons na te tellen. Dat deed hij in een aparte video. Tot zijn schrik bleken er maar 486 ledjes in de telefoon te zitten, in plaats van de beloofde 900+.

Nadat er dicht op de lichtmodule werd ingezoomd, bleken de ledjes die de YouTuber als één telde, een duo te zijn. Daardoor verdubbelde het totaal toch nog naar ruim 900.

Meer over de Nothing Phone (1)

De Nothing Phone (1) is één van de meest opvallende telefoons van de afgelopen jaren. Maar, dat komt vooral door het design. Met zijn middenklasse-specificaties en prijskaartje van bijna 500 euro is de smartphone niet perfect. Hieronder vind je de conclusie van de uitgebreide Nothing Phone (1) review.

De Nothing Phone (1) biedt qua interne hardware niks bijzonders ten opzichte van de goedkopere concurrentie. De verkrijgbaarheid is vooralsnog een heikel punt en de software kan nog wel wat updates gebruiken. Ja, de achterkant en ledjes zijn inderdaad anders dan anders en dat verdient een compliment. Nothing geeft echter aan weg te willen blijven van ‘onnodige poespas’ en dan is die keuze wel erg opmerkelijk te noemen.

Meer lezen over Nothing: