Nothing Phone (1) krijgt eerste update: dit is er verbeterd

De eerste grote update rolt uit voor de Nothing Phone (1). De update brengt de nieuwste beveiligingspatch, cameraverbeteringen en heel wat betere Nederlandse vertalingen.

Er rolt een update uit voor de Nothing Phone (1), bomvol verbeteringen en vernieuwingen. Zo zijn verschillende ‘experimentele functies’ toegevoegd aan NothingOS 1.1.0 en is het mogelijk om de Google-zoekbalk van het thuisscherm te verwijderen.

Nothing stort zich met de update ook op de camera. Zo is het activeren van de 900 ledjes op de achterzijde nu ook mogelijk in de portretmodus. De kleurbalans tussen de primaire camera en groothoeklens is ook verbeterd en foto’s in mindere lichtomstandigheden zien er mooier uit.

Daarbij zijn ook verschillende bugs geplet en andere optimalisaties doorgevoerd. De beveiligingspatch van juli 2022 is toegevoegd, batterijprestaties zijn verbeterd en ook gezichtsherkenning moet een stukje vlotter werken. Iets dat niet in de changelog te zien is, maar wel fijn is voor Nederlandse gebruikers, zijn de verbeterde vertalingen. Daardoor zijn ze niet meer zo slecht als in het begin en volledig Engelstalige menu’s zijn nu wel in het Nederlands te gebruiken.

Nothing Phone (1) review en problemen

De Nothing Phone (1) is de eerste smartphone van het bedrijf en ligt daarmee extra onder de loep. Verschillende gebruikers hebben afgelopen dagen allerlei problemen gemeld, check daarom even het overzicht van problemen met het toestel. Nothing heeft nog niet gereageerd op de issues en ook in de beschrijving van de update zien we geen verdere informatie

Vorige week publiceerden we ook de uitgebreide Nothing Phone (1) review. Daarin stipten we onder andere de vertalingen in het Nederlands aan. Check trouwens ook onderstaande video, waarin we de eerste indrukken van het toestel met je doornemen in slechts twee minuten tijd.

