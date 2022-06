Video: de Nothing Phone (1) met zijn futuristische led-strips

De Nothing Phone (1) is een van de meest gehypete telefoons ooit en nu is het eindelijk zover: de smartphone is in vol ornaat te zien in een YouTube-video.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Nothing Phone (1) in levende lijve

Het jonge merk Nothing creëert nu al maanden hype rondom zijn eerste smartphone, de Nothing Phone (1). Met OnePlus-oprichter Carl Pei aan het roer wist de fabrikant menig techliefhebber om zijn vinger te winden – en inmiddels is de Nothing Phone (1) overal. Het algehele ontwerp van het toestel was nog altijd een mysterie, maar bekende YouTuber Marques Brownlee vond het wel mooi geweest. Hij beet het spits af en plaatste als eerste contentmaker een uitgebreide hands-on met de Nothing Phone (1) op YouTube.

In de video zien we de Phone (1) van zowel de voor- en achterkant. De achterkant van het toestel was al min of meer bekend, op de werking van zijn unieke led-strips na – maar daar komen we zometeen op terug. Het algehele ontwerp heeft wat weg van Apples iPhone 12-design. Platte aluminium zijkanten, twee camera’s aan de achterkant en een kenmerkende transparante gasplaat geven het toestel een industriële uitstraling.

Dankzij de video is de voorkant van de Nothing Phone (1) niet langer een geheim. Het toestel heeft een groot scherm met een dunne, symmetrische schermrand – waar we bij Android Planet groot fan van zijn. In de linkerbovenhoek vinden we een selfiecamera, weggewerkt in een zogenoemde holepunch. Al met al heeft het toestel een strakke, stoere uitstraling; het ziet er nét even anders uit dan de meeste andere smartphones.

Futuristische led-strips voor next level-notificaties

De achterkant van de Nothing Phone (1) wordt gedomineerd door een reeks opvallende led-strips, die in een herkenbaar patroon zijn weggewerkt. Met deze led-strips kun je van alles regelen. Zo lichten ze ritmisch op wanneer je ringtone afgaat en tonen ze hoe vol de accu is tijdens het opladen. Je kunt de werking van de led-strips in de instellingen van het toestel helemaal naar eigen wens aanpassen.

Hoewel de led-strips misschien een béétje aanvoelen als een gimmick, is het leuk dat fabrikanten nog altijd naar manieren zoeken om te innoveren. Het smartphonelandschap wordt immers alsmaar ‘saaier’ – er valt nog maar weinig nieuws te bedenken, want heel veel bestaat al.

Veel over de Nothing Phone (1) is nog steeds niet bekend. Zo bevestigde het merk nog niks over de specificaties van het toestel en zijn eventuele software- en camerafeatures nog altijd een geheim. Dinsdag 12 juli om 17.00 onthult Nothing alles alles over de nieuwe smartphone. Nog heel even geduld, dus!

