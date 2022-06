‘Geen fan van witte telefoons? Dit is de Nothing Phone (1) in het zwart’

Je kon er de afgelopen weken niet omheen; de Nothing Phone (1) was overal. We zagen steeds de witte variant, maar nu blijkt er ook een zwarte versie op de markt te komen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zwarte Nothing Phone (1) op komst

Op 12 juli kondigt de gloednieuwe techfabrikant Nothing zijn allereerste smartphone aan: de Nothing Phone (1). De hype rondom het toestel is erg hoog en dat is ook niet zo gek. Nothing-directeur Carl Pei – dezelfde man die ooit OnePlus oprichtte – weet heel goed hoe hij een nieuw product onder de aandacht brengt. Hoewel we de Phone (1) steeds enkel in een witte uitvoering zagen, blijkt het toestel ook in een andere kleur te verschijnen.

Een render van de zwarte Nothing Phone (1) verscheen onlangs online. Ishan Agarwal deelde de afbeelding van het toestel via Twitter. Op de render zien we de Nothing Phone (1) zoals we die gewend zijn, maar dan met een zwarte achterkant. Hierdoor vallen de lichtgevende led-strips een stuk meer op dan bij het witte model.

De witte Nothing Phone (1) is al behoorlijk opvallend, maar met deze donkergekleurde versie gooi je waarschijnlijk nóg hogere ogen. Of je het grote contrast mooi vindt is echter een ander verhaal – bij Android Planet weten we nog niet helemaal wat we van de zwarte Nothing Phone (1) vinden.

Lees ook: Video: de Nothing Phone (1) met zijn futuristische led-strips

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lichtgevende smartphone blijkt midranger

Hoewel het design van de Nothing Phone (1) een high-end uitstraling heeft, is het toestel ‘gewoon’ een middenklasser. Dat betekent dat je geen snelheidsrecords en hoogstaande camera’s hoeft te verwachten. Dat is ergens jammer, maar wel gunstig voor de portemonnee. We verwachten namelijk niet dat de Nothing Phone (1) enorm veel zal kosten.

Aan de voorkant vinden we een 6,55 inch-scherm met een 120Hz-ververssnelheid, waardoor animaties vloeiend ogen. Volgens meerdere geruchten draait de smartphone op een Snapdragon 778G-chip van Qualcomm. Deze processor is snel genoeg voor alledaagse taken en hier en daar een game. Ook ondersteunt de Nothing Phone (1) 5G-internet.

Aan de achterkant van het toestel verwachten we een 50 megapixel-hoofdcamera en 16 megapixel-groothoeklens te zien. Ook selfies maak je in een resolutie van 16 megapixel.

Ben je ook zo benieuwd naar de Nothing Phone (1)? Houd de website dan goed in de gaten, schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook.