Waarom de Nothing Phone (2) Tim’s favoriete smartphone van 2023 is

Nothing wist me vorig jaar met de Phone (1) enthousiast te maken over het merk, maar dat toestel was lang niet perfect. De Phone (2) van dit jaar doet een hoop beter en is daarom mijn favoriete smartphone van 2023.

Nothing Phone (2) voldoet aan alle verwachtingen

De Nothing Phone (1) was een opvallende smartphone, maar kwam qua specificaties soms te kort. Zo was de Snapdragon 778 Plus-chip krachtig genoeg, maar niet indrukwekkend, laadde de smartphone niet super snel op en had de Nothing OS-schil op Android 12 veel bugs. Het afgelopen half jaar had ik de Phone (2) in gebruik en is het mijn favoriete smartphone van het jaar geworden.

De Phone (2) is uitgerust met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Weliswaar niet de nieuwste van het moment, maar meer dan krachtig genoeg voor alledaagse taken. Het 120Hz-oled-scherm is nu ook een lpto-paneel, wat het een stukje zuiniger maakt en de maximale helderheid is veel hoger dan op de Phone (1).

Ook de batterij is een tikkeltje groter geworden: van 4500 mAh naar 4700 mAh. Het komt zelden voor dat de telefoon ‘s avonds helemaal leeg is. Maar ook dan laadt de Phone (2) sneller op dan zijn voorganger. Met de 45 Watt-lader is de smartphone binnen een uur volledig opgeladen.

Camera’s zijn veel beter

Over de camerakwaliteit van de Nothing Phone (1) was ik in eerste instantie niet erg te spreken. De smartphone had moeite met focussen en plaatjes leken vaak bewogen. Bij de Phone (2) zijn deze problemen opgelost, want foto’s zien er fantastisch uit op zowel de hoofd- als groothoekcamera.

De automatische nabewerking is snel en zorgt voor natuurlijke en realistisch belichte kiekjes. In sommige gevallen is de hoeveelheid HDR wat overdreven en helaas ontbreekt er een telelens, maar verder is er op de camera’s van de Phone (2) weinig aan te merken.

Opvallend is dat de Phone (2) wel precies dezelfde camerahardware heeft als zijn voorganger. Nothing heeft dus enkel met software de camera’s aan de achterkant een stuk beter weten te maken – en dat is knap.

Software opgeruimd en met extra’s

Ook op het gebied van software heeft Nothing grote sprongen gemaakt. De smartphone draait op Android 13 met de vernieuwde Nothing OS 2-schil. Deze is uit de doos bijna monochroom ingesteld, en daarom heb ik de iconen maar weer kleur gegeven. De software is erg ‘kaal’, wat in mijn ogen juist goed is. Er is weinig bloatware aanwezig, waardoor je een fijne Android-ervaring krijgt.

Verder brengt Nothing OS 2 een aantal exclusieve en handige features met zich mee. Zo kun je tot acht widgets toevoegen aan het vergrendelscherm, apps in een geheim menu plaatsen om ze te verbergen en is de Nothing X-app nauw geïntegreerd in de software.

Dat laatste is vooral tof in combinatie met de Nothing Ear (2)-oordopjes, omdat je daarmee snel de ruisonderdrukking in- of uitschakelt, meerdere apparaten koppelt en het batterijniveau checkt.

Glyph-lichtjes staan voornamelijk uit

Met de Phone (2) heeft Nothing de zogeheten Glyph-interface flink op de schop genomen. Zo is het aantal losse lichtbalkjes van vijf naar elf gegaan en zijn er meer functies aan deze lichtinstallatie toegevoegd.

In de praktijk laat ik deze lichtjes echter vrijwel altijd uit, behalve bij het maken van foto’s in de avond. Wanneer je een foto van iemand anders maakt, zorgt de Gliph interface voor zachtere belichting dan de standaard flitser.

De Phone (2) is Tims favoriete smartphone van 2023

Nothing heeft met de Phone (2) de meeste knelpunten van zijn eerste smartphone weten te verbeteren. Het ontwerp met de Glyph interface blijft uitdagend, maar valt een stuk minder op in de grijze variant. Qua hardware is de smartphone meer dan krachtig genoeg voor de gemiddelde gebruiker en de betere camera’s, laadsnelheid en software maken het een erg aantrekkelijke smartphone.

In de toekomst hoop ik dat Nothing zich blijft onderscheiden van concurrenten in de smartphonewereld en zich ook verder gaat ontwikkelen in andere form factors als foldables, wearables en meer. Tot die tijd kijk ik uit naar wat de fabrikant gaat doen met de verwachte Phone (2a) en Phone (3).

