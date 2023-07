Livestream: zo volg je de onthulling van de Nothing Phone (2)

Later vandaag onthult Nothing zijn tweede smartphone: de Phone (2). Met deze livestream volg je de onthulling.

Zo kijk je de Nothing Phone (2) livestream

De Nothing Phone (2) wordt bijna officieel gepresenteerd. Later vanmiddag kondigt het bedrijf de smartphone aan en dat doet het middels een livestream op YouTube. Om 17.00 uur Nederlandse tijd gaat de officiële onthulling van de Phone (2) van start.

In de video toont Nothing-oprichter Carl Pei samen met de populaire YouTuber Casey Neistat de Phone (2). Neistat is tevens investeerder van Nothing. Omdat de livestream op YouTube wordt uitgezonden, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten kijken. Denk aan je smartphone, tablet, computer en zelfs de Chromecast.

De Android Planet-redactie zit klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Als je de onthulling niet kan volgen, kun je gewoon onze artikelen checken voor alles over Nothing Phone (2). Wil je niets missen? Download dan de Android Planet-app of check onze Facebook–, Twitter– en Instagram-pagina. Je ontvangt dan automatisch bij belangrijk nieuws een melding.

Wat we al weten

De afgelopen tijd is al veel over de Phone (2) bekend geworden. Zo weten we dat de telefoon sterk lijkt op zijn voorganger – de Phone (1) – maar wel een uitgebreidere Glyph-interface krijgt. Dit zijn de tientallen ledjes op de achterkant, die licht geven als je bijvoorbeeld een melding krijgt. Het zou mogelijk worden om zelf lichtpatronen (met bijhorende geluiden) te maken en gebruiken.

Daarnaast wordt de Phone (2) sneller dan zijn voorganger. Onder de motorkap zit een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, die aanzienlijk krachtiger is dan de chip in de vorige Nothing-telefoon. Ook groeit het scherm naar 6,7 inch en krijgt de accu een hogere capaciteit van 4700 mAh.

Al dat moois komt waarschijnlijk wel met een flinke prijsverhoging. Volgens geruchten kost de Nothing Phone (2) minimaal 729 euro. Zijn voorganger had een adviesprijs van 469 euro. Dat zou een flinke prijsstijging zijn, al moet Nothing de officiële adviesprijzen en releasedatum nog onthullen.

