Nothing Phone (2) officieel: sneller, verfijnder en veel duurder

De Nothing Phone (2) is officieel gepresenteerd, per direct te koop en een stuk krachtiger dan zijn voorganger. Onder andere daardoor is de prijs flink gestegen. Alles weten over deze flitsende smartphone? Lees dan snel verder!

Nothing Phone (2) officieel: alles op een rij

De Nothing Phone (2) is na maanden van geruchten eindelijk officieel gepresenteerd. Het is de tweede smartphone van het relatief nieuwe merk Nothing en hij is een stuk duurder dan zijn voorganger. Het toestel is te koop vanaf 699 euro en dat is 200 euro meer dan de Phone (1) van vorig jaar.

De Phone (1) was een duidelijke middenklasser, maar de nieuwe Phone (2) is een echt high-end model. Zo is de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aanwezig, een krachtige processor die we kennen van veel smartphones van vorig jaar. De Nothing-smartphone verschijnt in twee versies met 12GB RAM en 256GB of 512GB interne opslagruimte.

Er is weer gekozen voor een aluminium frame dat plat is afgewerkt. De achterkant bevat echter een kleine bolling en is niet plat zoals bij zijn voorganger. Daardoor ligt het toestel fijner in de hand. Keuze heb je uit een wit en donkergrijs model, die beide transparante elementen bevatten. De smartphone wordt geleverd met een nieuwe usb-c-kabel die eveneens deels doorzichtig is.

Groots scherm van 6,7 inch

Het scherm is een tikkeltje groter geworden: 6,7 inch. Er is een kleurrijk amoled-scherm aanwezig met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels en de pixels daarvan verversen maximaal 120 keer per seconde. Het gaat om een zogenaamd LTPO-display, waarbij de ververssnelheid automatisch wordt aangepast aan wat er op het scherm te zien is.

Er is een optische vingerafdrukscanner te vinden in het scherm, maar je kunt ook gezichtsherkenning gebruiken. Dat is wel een stuk minder veilig. Bij de Nothing Phone (2) is de selfiecamera in het gecentreerde gaatje te vinden, bij de (1) was die camera nog linksboven in het scherm geplaatst.

Glyph-interface: honderden ledjes op de achterzijde

Ook dit toestel is weer uitgerust met honderden ledjes op de achterkant. Er is weer gekozen voor witte lampjes, die oplichten bij binnenkomende oproepen, e-mails of notificaties. Wel zijn er nu meer mogelijkheden aanwezig.

Zo kun je zelf beltonen samenstellen, waarop de lampjes mee knipperen. Heb je een favoriete app, dan kun je daarvoor een speciale led-notificatie instellen. Kwestie van even de achterzijde checken en je ziet direct of je van die app een notificatie hebt ontvangen.

Andere mogelijkheden zijn het snel checken van de accustatus of het volume van het toestel. Bij sommige apps kun je zo’n led-indicator ook gebruiken als timer. In de toekomst gaan er meer app-ontwikkelaars mee aan de slag, zo stelt Nothing. Daardoor moeten meer opties verschijnen om de lampjes te gebruiken.

Grotere batterij, betere camera’s

De accu is met 4700 mAh iets groter geworden en ook de oplaadsnelheid is verbeterd. Die maximumsnelheid ligt nu op 45 Watt, al moet je zelf een oplader los aanschaffen. Ook draadloos opladen is mogelijk en gaat met maximaal 15 Watt. Wil je andere producten opladen, dan kan dat door ze even op de achterzijde van de Phone (2) te leggen.

Er is plek voor twee simkaarten en ook zijn er stereospeakers aanwezig. Verder kan de Nothing Phone (2) tegen een beetje regen of zweet, dankzij de IP54-certificering. Uiteraard is nfc aanwezig om draadloos te kunnen betalen en ook 5G-ondersteuning ontbreekt niet.

In totaal zijn er drie camera’s aanwezig, waaronder die aan de voorzijde van 32 megapixel. Op de achterkant vind je twee 50 megapixel-camera’s. Die gebruik je voor de alledaagse kiekjes of foto’s die je wil maken in een wijdere hoek. Nothing zegt dat de combinatie van de nieuwe hardware en verbeterde software moet zorgen voor mooiere foto’s. Zo kun je aan de slag met de portretstand, macrofotografie, nachtmodus en je kan digitaal inzoomen.

Android 13 en updatebeleid

Het toestel draait uit de doos op Android 13 en krijgt gegarandeerd updates tot en met Android 16. Ook wordt er elke twee maanden – en vier jaar lang – een beveiligingspatch uitgerold . Voor de Phone (2) is Nothing druk aan de slag geweest met de verbeterde Nothing OS 2.0-schil.

Daarmee kun je nog meer personaliseren, zoals je thuisschermen of de widgets die je wil gebruiken. De interface bestaat (als je daarvoor kiest) uit wit-, zwart- en grijstinten en is daarmee ingetogen. Zo word je niet elke keer afgeleid als je de smartphone erbij pakt. Uiteraard is ook het speciale lettertype weer aanwezig, dat volledig bestaat uit puntjes.

Nothing Phone (2) prijzen en release

Je hebt keuze uit witte of donkergrijze modellen in twee geheugenvarianten en bestellen kan per direct. Hier op de markt komen het 12/256GB-model en de variant met 12GB RAM en 512GB interne opslag uit. Vanaf 21 juli is het toestel overal beschikbaar.

De 12/256GB-versie kost 699 euro, terwijl je voor het model met meer opslag 799 euro neerlegt. Je kunt terecht bij Nothing zelf, maar ook bij T-Mobile, Tele2, Bol.com, Coolblue en Belsimpel. Bij die laatste kun je het toestel aanschaffen in combinatie met abonnementen van nagenoeg elke provider.

