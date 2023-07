‘Nothing Phone (2) in al zijn glorie te zien op officiële foto’s’

Er zijn officiële foto’s gelekt van de Nothing Phone (2), waardoor het ontwerp van het toestel volledig op straat ligt. De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger, maar er zijn wel subtiele verschillen.

‘Foto’s gelekt van Nothing Phone (2)’

De Nothing Phone (1) viel vorig jaar vooral op door het gewaagde design. Dat was transparant, waardoor je de onderdelen goed zag zitten. Bovendien zat de achterzijde vol met ledjes, die op konden lichten als je bijvoorbeeld een notificatie kreeg of het toestel aan de lader hing.

Nothing deelde het design van zijn opvolger eerder al in een video van YouTuber MKBHD. Lekker Evan Blass doet er een schepje bovenop met officiële foto’s van de Nothing Phone (2). Daardoor is het ontwerp nu van alle kanten te bewonderen.

De smartphone lijkt sterk op zijn voorganger, met hetzelfde transparante design. De ledjes zijn nu wel onderverdeeld in 33 in plaats van 12 zones. Daardoor zijn er complexere patronen mogelijk. In de toekomst kunnen app-ontwikkelaars deze lampjes eveneens gaan gebruiken, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden als een maaltijdbezorger onderweg is met je pizza.

Ook het thuisscherm van de nieuwe softwareschil is te bewonderen op de foto’s. Nothing OS 2.0 bouwt voort op de eerste versie, maar introduceert onder meer nieuwe widgets.

Meer over de Nothing Phone (2)

Nothing presenteert de Phone (2) op 11 juli aanstaande. We weten al vrijwel alles over het toestel. Zo krijgt het oled-scherm een diagonaal van 6,7 inch, wat 0,15 inch groter is dan zijn voorganger. De accu groeit van 4500 naar 4700 mAh. Maar de belangrijkste verbetering is de processor.

Het gaat om de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die ook in bijvoorbeeld de OnePlus 10T zit. Deze processor is een stuk sneller dan de Snapdragon 778 Plus uit de eerste Nothing Phone.

Al dat moois komt wel met een flinke prijsverhoging. Volgens geruchten kost de Nothing Phone (2) minimaal 729 euro. Zijn voorganger had een adviesprijs van 469 euro.

