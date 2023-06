In de agenda: 11 juli wordt Nothing Phone (2) gepresenteerd

Kijk je reikhalzend uit naar de tweede smartphone van Nothing? Omcirkel dan 11 juli maar in je agenda. Die dag krijgen we de Nothing Phone (2) te zien.

Nothing Phone (2) presentatie: 11 juli 2023

We krijgen de komende weken veel meer te horen over de aankomende Nothing Phone (2). Nu laat het bedrijf weten op welke dag het nieuwe toestel wordt gepresenteerd: 11 juli. Vanaf 17.00 uur kun je meekijken met een livestream, waarbij we alles te weten komen over de tweede smartphone van het bedrijf.

Op de uitnodiging zien we de vernieuwde Glyph-interface van de smartphone. Die zagen we eerder al in verschenen renders van het toestel. Ook is er een gedeelte van een octopus te zien, wat kan wijzen op de vernieuwde processor. De Phone (2) wordt namelijk aangedreven door de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die acht rekenkernen aan boord heeft.

Nothing Phone (2): dit weten we nog meer

Er is nog meer informatie verschenen over de Phone (2). Zo denken we te weten dat het uiterlijk subtiel verschilt van de Nothing Phone (1). Het bedrijf maakte eerder al bekend dat de telefoon drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches ontvangt.

Ook de schermgrootte is al bekend: 6,7 inch. Daarmee is het toestel een tikkeltje groter dan zijn voorganger. Details over de schermresolutie of verversfrequentie zijn nog niet genoemd. Tot slot is officieel bekendgemaakt dat er gekozen is voor een frame van aluminium.

Zaken als de accugrootte of de camera’s zijn vooralsnog een mysterie. Welke varianten qua werk- en opslaggeheugen hier op de markt komen, is eveneens onduidelijk.

Op dinsdag 11 juli komen we echt alles te weten, maar tot die tijd zullen we vast en zeker nog genoeg teasers gaan zien. Waar kijk jij precies naar uit bij de Nothing Phone (2)? Laat het weten in onderstaande reacties. Onlangs hebben we een review-update van de Phone (1) gepubliceerd, check die ook uiteraard nog even.

