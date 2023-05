Officieel: Nothing kondigt Phone (2) in juli aan

De volgende smartphone van Nothing wordt in juli aangekondigd. Ook zijn enkele specificaties van de Phone (2) nu bekend.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (2)-presentatie in juli

Carl Pei, de oprichter van het technologiemerk Nothing, laat in een interview met Forbes weten wanneer de Phone (2) wordt aangekondigd. De opvolger van de Phone (1) ziet in juli het levenslicht tijdens een wereldwijde presentatie. Een specifieke datum is echter nog onbekend en wordt pas later bekendgemaakt.

De Nothing Phone (1) van vorig jaar

Pei bevestigt tevens dat de Nothing Phone (2) over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor beschikt. Die is niet zo snel of zuinig als de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2, maar volgens Pei wel ‘uitgebreid getest en geoptimaliseerd’. Door voor een iets oudere processor te kiezen, kan Nothing ook de prijs drukken. De prestaties moeten er echter flink op vooruit gaan ten opzichte van hun eerste smartphone.

Verder krijgt de Phone (2) een grotere batterij dan zijn voorganger. De telefoon heeft een 4700 mAh-accu, wat 200 mAh meer is dan bij de Phone (1). De verwachte smartphone zou volgens de Nothing-oprichter 80 procent beter presteren. De Phone (1), waarvan zo’n 750.000 exemplaren zijn verkocht, heeft een midrange Snapdragon 778G Plus-chip.

Phone (1)

De Nothing Phone (1) is sinds juli vorig jaar in Nederland verkrijgbaar. Het toestel heeft een officiële adviesprijs van 469 euro, maar is inmiddels in prijs gezakt. Op dit moment ben je € 379,- kwijt voor de telefoon. Het Nothing-toestel valt vooral op door het transparante design, waarbij de achterkant oplicht bij notificaties.

→ Meer weten? Lees de uitgebreide Nothing Phone (1) review

De afgelopen weken is misschien wel gebleken dat de Nothing Phone (1) de meest gehypete smartphone ooit is. Leuk natuurlijk als dat je doel is als merk, maar dan moet je die hype ook waar kunnen maken. Daar is Nothing helaas niet helemaal in geslaagd.

De Phone (1) biedt qua interne hardware niks bijzonders ten opzichte van de goedkopere concurrentie. De verkrijgbaarheid is vooralsnog een heikel punt en de software kan nog wel wat updates gebruiken.

Ja, de achterkant en ledjes zijn inderdaad anders dan anders en dat verdient een compliment. Nothing geeft echter aan weg te willen blijven van ‘onnodige poespas’ en dan is die keuze wel erg opmerkelijk te noemen.

Meer nieuws over Nothing: