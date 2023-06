‘Nothing Phone (2) wordt veel duurder dan zijn voorganger’

De Nothing Phone (2) is de volgende smartphone van het bedrijf en nu is de prijs van het nieuwe model gelekt. Die ligt een stuk hoger dan bij het eerste toestel, maar wat krijg je daarvoor terug? Lees het hier.

‘Nothing Phone (2) komt voor 729 euro naar Europa’

Waar de Nothing Phone (1) duidelijk een middenklasse smartphone is, lijkt de opvolger een meer high-end model te worden. Niet alleen geruchten over specificaties tonen dit aan, maar ook de recent gelekte prijs. De Nothing Phone (2) zal naar verluidt op de Europese markt verschijnen met een adviesprijs van 729 euro, wat meer dan 50 procent duurder is dan de Nothing Phone (1). Die had een adviesprijs van 469 euro.

Deze nieuwe prijs is afkomstig uit een Frans artikel, waarin ook de verschillende Phone (2)-varianten worden benoemd. Zo komt er een basismodel met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag, net zoals de Phone (1). Nieuw dit jaar is een duurdere variant met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Die heeft volgens de bron een prijskaartje van 849 euro. Of de Phone (2) in Nederland dezelfde prijs kost, is niet bekend.

Carl Pei – de voorman van Nothing – reageerde via Twitter zelf ook op het gerucht. Hij vroeg zich af ‘wie dit heeft gelekt’. Verder gaan er nog andere geruchten over het bedrijf rond.

Zo ontdekte Makul Sharma een registratie van de fabrikant voor een smartwatch. Of we die al op 11 juli – samen met de aankondiging van de Nothing Phone (2) – mogen verwachten, is onduidelijk.

Prijsstijging Phone (2) komt door nieuwe, oude chip

De flinke prijsstijging van de Nothing Phone (2) heeft deels te maken met de hardware van de nieuwe smartphone. Hij is uitgerust met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Deze zagen we eind vorig jaar op veel vlaggenschepen en zal zorgen voor een flinke verbetering in prestatie tegenover de Nothing Phone (1), die een oudere middenklasse-chip heeft.

Verder is de Phone (2) voorzien van een 6,7 inch amoled-scherm met 120Hz, een optische vingerafdrukscanner en een batterij van 4700 mAh. Het toestel draait op Android 13 en Nothing bevestigde al dat de Phone (2) drie grote Android-updates krijgt met vier jaar aan beveiligingsupdates. De smartphone verschijnt net als zijn voorganger in het wit en zwart met transparante achterkant en flitsende lichtinstallatie.

