Afbeeldingen: Nothing Phone (2) verschilt subtiel van voorganger

Er zijn renders verschenen van de Nothing Phone (2), de tweede smartphone van het relatief nieuwe smartphonemerk. Ten opzichte van het eerste toestel zien we enkele subtiele veranderingen, kijk je mee?

Gerucht: dit zijn de eerste Nothing Phone (2) renders

De afbeeldingen van de aankomende Nothing Phone (2) zijn gepubliceerd door SmartPrix in samenwerking met de bekende lekker OnLeaks. Het gaat om met de computer geanimeerde afbeeldingen, die zijn gebaseerd op een testmodel van de aankomende smartphone. Het kan dus maar zo dat de versie voor consumenten nog wat kleine verschillen biedt. Toch krijgen we al een prima indruk van het nieuwe toestel.

Het gaat veelal om kleine en subtiele verschillen ten opzichte van de Nothing Phone (1). Volgens de bron zijn de ledjes op de achterkant aangepast en zien we daarbij een iets ander design. Dat is bijvoorbeeld te zien rondom de spoel om het toestel draadloos op te kunnen laden. Bij de Phone (1) was dat nog een hele cirkel om de spoel heen, bij de Phone (2) gaat het om verschillende losse ledstrips.

Waar de eerste smartphone van het bedrijf een recht frame had, evenals een rechte achter- en voorkant is dat bij de Phone (2) niet het geval. Zo zijn de voor- en achterzijde licht gebold, wat beter in de hand moet liggen.

Het frame krijgt ook een ronde afwerking, waardoor je het toestel beter vast kunt houden. Tot slot is er gesleuteld aan de flitser die je gebruikt tijdens het maken van foto’s en video’s. De Nothing Phone (2) krijgt twee ledjes, waar de eerste smartphone er maar eentje had.

Dit moet je nog meer weten over de Nothing Phone (2)

Aan de rechterzijde van het toestel vind je de simkaart-slede, aan de linkerkant de volumeknoppen en aan/uit-knop. Aan de onderkant is uiteraard de usb-c-poort aanwezig evenals een speakergrille.

Er zal gebruik worden gemaakt van de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is niet de snelste op de markt, maar volgens Nothing is ‘ie wel geoptimaliseerd voor uitstekende prestaties. Ook is er al bekend dat de schermdiagonaal 6,7 inch wordt, een tikkeltje groter dan zijn voorganger. Het frame is opgetrokken uit aluminium en het toestel krijgt sowieso drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches.

Tot slot heeft het bedrijf eerder al laten weten dat het toestel volgende maand gepresenteerd gaat worden. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte!

