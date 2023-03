Nothing Phone (2) krijgt snelle processor uit Snapdragon 8 Series

De aankomende Nothing Phone (2) heeft een processor uit de Snapdragon 8 Series aan boord. Dat maakte het bedrijf zelf bekend. Daarmee wordt het toestel een stuk krachtiger dan zijn voorganger.

Processor uit Snapdragon 8 Series voor Nothing Phone (2)

Langzaam maar zeker komen we meer te weten over de tweede smartphone van Nothing. Het bedrijf bevestigt nu zelf dat de Nothing Phone (2) op een processor uit de Snapdragon 8 Series draait. Daarin zijn de snelste chips van fabrikant Qualcomm te vinden.

Met zijn tweede toestel mikt het bedrijf dus duidelijk wat hoger dan vorig jaar. De Nothing Phone (1) had namelijk nog een Snapdragon 778 Plus-processor aan boord. Dat is een chip uit het middensegment. Hoewel hij een vlotte werking van het toestel garandeert, kun je er de zwaarste games niet op de beste instellingen mee spelen.

Opvallend genoeg zegt Nothing niet wélke chip uit de Snapdragon 8 Series de smartphone krijgt. Het kan gaan om de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2, die bijvoorbeeld in de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23 zit. De fabrikant zou echter ook kunnen kiezen voor de Snapdragon 8 Plus Gen 1, die we onder meer kennen van de Samsung Galaxy Z Fold 4. Die is nog steeds erg snel, maar inmiddels wel wat goedkoper. Dat zou de prijs van de Nothing Phone (2) iets kunnen drukken.

Een derde mogelijkheid is dat het toestel een nog niet aangekondigde processor van Qualcomm aan boord heeft. We verwachten de tweede smartphone van Nothing namelijk pas rond de zomer.

Dit weten we al over de Nothing Phone (2)

Het is zeer aannemelijk dat de Nothing Phone (2) weer een opvallend en onderscheidend design krijgt. Volgens gelekte specificaties groeit de batterij verder van 4500 naar 5000 mAh, waardoor hij langer mee zou moeten gaan. Het oled-scherm biedt een hoge verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Nothing-ceo Carl Pei vertelde eerder al dat de Phone (2) meer premium wordt dan zijn voorganger. Dat het toestel duurder wordt dan de Nothing Phone (1) lijkt daarom bijna zeker. Die telefoon had een startprijs van 469 euro.

