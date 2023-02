‘Eerste specificaties Nothing Phone (2) gelekt: sneller en grotere batterij’

De eerste specificaties van de Nothing Phone (2) zijn online opgedoken. Zoals we eerder al lazen, wordt het toestel waarschijnlijk meer premium dan de Phone (1).

Nothing Phone (2): dit zijn de eerste specificaties

Vorig jaar dook er een nieuwe speler op in de smartphonewereld: Nothing. Met een slimme marketingcampagne wist het bedrijf veel hype te creëren voor zijn eerste toestel. Dat was opmerkelijk, want de Nothing Phone (1) bleek, op het uiterlijk na, geen heel bijzondere telefoon.

Daar komt dit jaar mogelijk verandering in. MySmartPrice lekte de eerste specificaties van de Nothing Phone (2). Als die kloppen, wordt het toestel veel meer high-end dan zijn voorganger. De Phone (2) draait volgens de website op een nog niet aangekondigde processor uit de Snapdragon 8-serie. Mogelijk gaat het om de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 2. Dat is de snelste chip van dit moment, die onder meer in de Samsung Galaxy S23 zit.

Dat zou een flinke vooruitgang zijn ten opzichte van de midrange Snapdragon 778G Plus-processor uit de Nothing Phone (1). Het nieuwe toestel beschikt volgens de bron verder over 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De accu groeit van 4500 naar 5000 mAh.

Net als de eerste Nothing-smartphone krijgt zijn opvolger een oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Die zorgt voor soepele beelden. Hoe groot het display wordt, weten we nog niet. Bij de Phone (1) was dat 6,55 inch.

Nothing belooft een meer premium toestel

Nothing-ceo Carl Pei beloofde eerder al dat het tweede toestel meer premium wordt. Hij zou onder meer de software willen verbeteren. Of de smartphone weer net zo’n bijzonder ontwerp krijgt als het eerste model is nog even afwachten.

De Nothing Phone (1) had een adviesprijs van 469 euro. Als de Nothing Phone (2) inderdaad veel betere specificaties krijgt, moet je er waarschijnlijk een stuk meer voor betalen. Hoeveel meer, moeten we nog even afwachten. De smartphone verschijnt vermoedelijk aankomende zomer.

