Stevigheid Nothing Phone (2) getest: uitblinker geeft geen kik

De Nothing Phone (2) is pas net onthuld, maar de bekende YouTuber JerryRigEverything heeft ‘m al in handen. In zijn nieuwste video stelt hij het toestel bloot aan een stanleymes, vuur en brute kracht. Kijk je mee?

Nothing Phone (2): stevigheid getest in video

De Nothing Phone (2) is aangekondigd en nu getest op allerlei facetten qua stevigheid. In onderstaande video neemt JerryRigEverything je mee langs allerlei testen en hij begint bij de krasvastheid van het scherm. Daarvoor gebruikt hij de schaal van Moh en krassen ontstaan al snel, namelijk bij niveau 3. Wat blijkt? Standaard zit er een plastic screenprotector op het scherm geplakt, die je zelf uiteraard kunt verwijderen. Vervolgens is te zien dat er lichte krassen ontstaan bij niveau 6 en diepere groeven bij niveau 7, wat we bij nagenoeg elke smartphone zien.

Met een stanleymes kerft hij in de volledig aluminium behuizing en daarbij ontstaan uiteraard diepe krassen. Ook de coating van de knoppen en simtray bevatten een metalen laagje, wat er zo afgeschraapt kan worden. Vervolgens gaat hij verder en bekrast hij de cameralenzen en glazen achterzijde met een stanleymes. Daarbij ontstaan geen beschadigingen, door het beschermende laagje Gorilla Glass.

Vervolgens is het tijd voor de aanstekertest, waarbij een vlammetje voor zo’n 30 seconden op het scherm wordt gehouden om te kijken of er beschadigingen ontstaan. Aan het einde van deze test zien we een lichte verkleuring die niet meer wegtrekt, maar het scherm blijft goed werken.

De vingerafdrukscanner in het scherm werkt prima, ook als dit gedeelte van het schern flink is bekrast. Tot slot kijkt Jerry of de Nothing Phone (2) breekt als er kracht op wordt uitgeoefend. Eerst doet hij dit vanaf de achterzijde, waarbij het toestel geen kik geeft. Vervolgens wordt het toestel omgedraaid en ook dan gebeurt er weinig. Het glazen achterpaneel komt een stukje naar buiten, maar als er geen kracht meer wordt uitgeoefend valt die weer in de behuizing.

Al met al kunnen we stellen dat de Nothing Phone (2) één van de sterkere toestellen is die de YouTuber heeft getest – en dat is goed om te horen.

Meer over de Nothing Phone (2)

De uitgebreide review van de Nothing Phone (2) verschijnt snel op Android Planet. In de recensie bespreken we alle onderdelen, vernieuwingen en plus- en minpunten van de smartphone. De Phone (2) is weer uitgerust met honderden ledjes op de achterzijde, die oplichten bij binnenkomende oproepen of notificaties. Het kloppende hart is de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip met een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen.

Er is gekozen voor een 6,7 inch-amoled-scherm met een hoge resolutie en ververssnelheid van maximaal 120Hz voor een soepele ervaring. De accu is 4700 mAh groot, laadt op met maximaal 45 Watt en ook draadloos opladen is aanwezig.

Op de achterkant zijn twee camera’s aanwezig van elk 50 megapixel en selfies maak je in maximaal 32 megapixel. De Nothing-telefoon is te koop in het wit en donkergrijs en heeft een adviesprijs van 699 euro voor het 12/256GB-model.