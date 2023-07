Grote update Nothing Phone (2) verbetert vooral de camera’s

De Nothing Phone (2) is pas net gelanceerd, maar er rolt nu al een update uit voor het toestel. De nieuwe software bevat veel verbeteringen voor de camera’s en pakt ook andere functies aan.

Nothing laat er geen gras over groeien. Hoewel de Nothing Phone (2) nog maar amper in de winkel ligt, brengt het bedrijf toch al een update uit voor de smartphone. Die is maar liefst 3GB groot en zit dan ook tjokvol verbeteringen.

Vooral de camera’s profiteren van de nieuwe software. Zo kun je nu 2x inzoomen als je een portretfoto maakt en moet digitale zoom mooiere resultaten opleveren wanneer je het beeld 4 tot 10x dichterbij haalt. Daarnaast is de hdr-functie verbeterd en worden video’s effectiever gestabiliseerd.

Ook zou er minder vertraging optreden tussen het moment dat je de sluiterknop indrukt en het moment dat je filmpje daadwerkelijk begint. In onze review van de Nothing Phone (2) klaagden we al over deze ‘shutterlag’ tijdens het maken van foto’s. Het is onduidelijk of dit euvel nu ook is verholpen.

Als je het toestel binnenkort aanschaft, staat de update voor je klaar wanneer je de installatie doorloopt. Je profiteert dan ook direct van een verbeterde batterijduur en oplaadsnelheid in extreme omstandigheden, zoals hitte of kou. Verder moeten zowel de vingerafdrukscanner als gezichtsherkenning rapper functioneren en zijn er een aantal bugs verholpen.

De software bevat overigens nog niet de beveiligingsupdate van juli 2023. Die volgt waarschijnlijk later.

Meer over de Nothing Phone (2)

De Nothing Phone (2) is een flinke upgrade ten opzichte van de Nothing Phone (1), die vorig jaar uitkwam. Hij draait bijvoorbeeld op een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Deze is veel sneller dan de processor uit het oudere toestel. Ook groeide het oled-scherm naar 6,7 inch en werd het besturingssysteem verder verbeterd. De unieke achterkant met oplichtende ledjes is gebleven.

Voor al dat moois moet je wel flink in de buidel tasten. Waar de eerste Nothing een startprijs van 469 euro had, leg je voor de nieuwe smartphone minimaal 699 euro neer. Je beschikt dan wel over een ruime 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Voor 100 euro extra krijg je zelfs 512GB opslag.

