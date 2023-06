Nothing Phone (2) verwachtingen: alles wat we nu weten

De Nothing Phone (2) komt eraan, met een snelle chip, muzikale lampjes en een transparante oplaadkabel. Lees nu onze Nothing Phone (2)-verwachtingen.

Nothing Phone (2) verwachtingen: alles wat we weten

De Nothing Phone (1) viel vorig jaar direct op. Niet enkel door het transparante design, maar voornamelijk door de lampjes aan de achterkant. In onze Nothing Phone (1) review lees je dat het toestel zelf helaas niet zo bijzonder bleek: “We hadden gehoopt op een nieuwe frisse speler op de smartphonemarkt, maar vooralsnog is de hypetrain gestrand en zijn de lichten daarvan voor nu gedoofd.”

Nothing heeft nu de kans om ons en jou op andere gedachten te brengen met de opvolger van deze smartphone: de Nothing Phone (2).

Betere specs, vergelijkbaar design

Het is geen grote verrassing dat de opvolger van de Nothing Phone (1) betere specificaties krijgt, maar met de Nothing Phone (2) wordt er een flinke sprong gemaakt. Het toestel krijgt namelijk de snelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Het scherm wordt 0,15 inch groter dan de voorganger waardoor je in totaal 6,7 inch krijgt. De accu wordt 200 mAh groter en weegt straks 4700 mAh.

Qua design lijken de toestellen erg op elkaar, met subtiele veranderingen. Nothing Phone (2) verschijnt weer in wit en zwart, met een transparante achterkant inclusief de bekende lampjes. Wel nieuw is de transparante oplaadkabel. Die zie je in de tweet hieronder.

The new Nothing Cable C-C. Two years in the making and originally planned to launch alongside Phone (1).



For us at Nothing, the little things matter. A cable is a pure functional product; not many companies are willing to pay attention to make it better.



What took us so long?➡️… pic.twitter.com/ml3QKvOknY — Nothing (@nothing) June 21, 2023

Patroon van lampjes aanpassen

Ook nieuw is dat de lampjes aan de achterkant van de Nothing Phone (2) op muzikale wijze aan te passen zijn. Je kunt via de Glyph Composer een patroon instellen, door het toestel als een soort muziekinstrument te gebruiken via knoppen op het scherm.

Dit patroon, met bijpassende geluiden, kun je zo complex maken als je wil en vervolgens opslaan. De verwachting is dat je dit patroon vervolgens kunt laten zien als je wordt gebeld. De Glyph Composer komt ook naar de Nothing Phone (1).

Nothing x Swedish House Mafia@swedishousemfia have composed an exclusive Glyph Sound Pack for Phone (2), giving you a taste of what's coming up.



With the new Glyph Composer, you can personalise and remix Swedish House Mafia's custom sounds. Tap the pads to trigger different… pic.twitter.com/ODbtj04AAm — Nothing (@nothing) June 26, 2023

Drie grote updates

De Nothing Phone (2) draait op Android 13 en krijgt in ieder geval drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Dat is in principe netjes en net zo veel als bij de Phone (1). Welke softwareverbeteringen het bedrijf in zijn Nothing OS-schil wil doorvoeren, is nog niet helemaal duidelijk.

Prijs en release

Als we de geruchten mogen geloven kost de Nothing Phone (2) wel een stuk meer dan zijn voorganger. Er wordt namelijk gesproken over een adviesprijs van 729 euro, terwijl de Nothing Phone (1) een adviesprijs van 469 euro had.

De Nothing Phone (1) viel onder andere op door goede specs voor een relatief lage prijs. Als dit gerucht waar blijkt te zijn, neemt het bedrijf met de opvolger een andere koers. De prijs is nog niet bevestigd, maar we houden er wel rekening mee dat we straks veel dieper in de buidel moeten tasten voor de Phone (2).

Wel weten we wanneer de Nothing Phone (2) wordt aangekondigd, want dat is op 11 juli. Dat is precies een jaar na het vorige toestel. Het is nog niet duidelijk of je de smartphones die dag ook direct in je winkelmandje kunt leggen.

