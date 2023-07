Zien: eerste officiële video van Nothing Phone (2) verschijnt online

Nog een weekje geduld, want het toestel wordt op 11 juli officieel gepresenteerd. Toch is er nu een officiële video verschenen van de Nothing Phone (2). De smartphone is in handen van de bekende YouTuber MKBHD.

Daar is ‘ie dan: Nothing Phone (2) video

De Nothing Phone (2) wordt een krachtig toestel, met een groot scherm en nieuwe mogelijkheden voor de lichtjes op de achterzijde. Dat en meer schreven we eerder in een uitgebreid artikel: Nothing Phone (2) verwachtingen. Over het design is ook van alles verschenen, maar nu is het eindelijk tijd voor het echte werk.

De bekende YouTuber Marques Brownlee heeft het toestel al in handen en een korte video gemaakt. Daarin wordt de nieuwe telefoon deels vergeleken met de Nothing Phone (1). Hij laat niet al teveel zien, maar de achterkant zien we wel volledig. Hij vergelijkt ‘m met de zwarte versie van de Phone (1) en we zien fijne vernieuwingen. Zo lijkt de kleur grijzer te zijn en is de achterkant afgerond. De eerste Nothing Phone had een platte achterkant, waardoor ‘ie niet altijd even fijn vasthield.

Ook zien we de vernieuwde Glyph-interface op de achterzijde die bestaat uit tientallen ledjes. Die gaan knipperen in een bepaald patroon bij een binnenkomende notificatie, e-mail of oproep. Ook kun je ze mee laten bewegen op muziek die je afspeelt. Het gaat nog steeds om enkel witte ledjes, dus geen rgb-varianten in allerlei kleuren.

Een nieuw handigheidje is dat je snel het volume kunt checken dankzij een ledstrip op de achterkant. Ook kun je een visuele timer instellen en in de toekomst wordt het mogelijk dat de ledjes ook gebruikt worden voor apps van andere ontwikkelaars. Zo zie je snel of je taxi of de bezorger van Thuisbezorgd onderweg is.

Het wordt het mogelijk om voor één app een specifieke lednotificatie in te stellen. Maak jij veel gebruik van Gmail of bijvoorbeeld WhatsApp, dan zie je direct dat er wat binnenkomt als het toestel op het scherm ligt. Verschillende led-notificaties instellen voor verschillende apps lijkt nog iets voor de toekomst. Tot slot kun je ook eindelijk aan de slag met het maken van eigen ringtones in combinatie met de Glyph-interface.

Meer over de Nothing Phone (2)

De Nothing Phone (2) wordt op 11 juli gepresenteerd en Android Planet zit dan klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Naast de snellere processor en het grotere scherm, krijgt ook de accu een kleine upgrade. Daarbij heeft Nothing laten weten dat het toestel drie grote Android-updates ontvangt en vier jaar lang wordt voorzien van beveiligingsupdates.

Geen nieuwtje missen over dit aankomende toestel? Houd de website dan in de gaten, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app!