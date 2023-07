Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (1): de 6 grootste verschillen

De tweede smartphone van Nothing is eindelijk onthuld en er zijn flinke verschillen ten opzichte van zijn voorganger. Maar welke precies? Je leest het in deze Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (1)-vergelijking!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (1)

Met de Nothing Phone (1) probeerde het jonge bedrijf Nothing zich vorig jaar op twee vlakken te onderscheiden van de concurrentie. Het toestel had een uniek design met ledjes op de achterkant en een eigen Android-schil: Nothing OS, dat gebruikersvriendelijkheid voor alles stelde.

Qua hardware bood de smartphone echter weinig bijzonders voor zijn prijs. Hoe zit dat met zijn opvolger, die eerder vandaag werd aangekondigd? Dit is onze Nothing Phone (2) vs Nothing Phone (1)-vergelijking!

1. Snellere hardware

De eerste Nothing Phone was een echte middenklasser. De Snapdragon 778G Plus-chip zorgde voor een soepele werking en ook een simpel spelletje kon je er prima mee spelen. High-end konden we de processor echter niet noemen. Daardoor was het toestel geen aanrader voor serieuze gamers of mensen die bijvoorbeeld veel foto’s of video’s bewerken.

De Nothing Phone (2) draait op een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Daarmee valt deze telefoon plots wél in de premium-categorie. Hoewel de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2 sneller is, staat deze processor nog steeds zijn mannetje. Je kunt vrijwel elke game spelen op de hoogste instellingen en het toestel zal nog jarenlang vlot aanvoelen.

Het instapmodel heeft bovendien 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Dat was vorig jaar nog respectievelijk 8GB en 128GB. Indien gewenst kun je ook kiezen voor 512GB opslag.

2. Groter scherm

Het scherm van de Nothing Phone (2) is met 6,7 inch zo’n 0,15 inch groter dan dat van de Nothing Phone (1). Dat past bij de overgang van midrange naar high-end. Vrijwel elke smartphone in deze categorie heeft een display van ongeveer dit formaat.

Het gaat uiteraard weer om een oled-scherm, dat een perfect contrast toont en fraaie kleuren. De resolutie is met 2412 bij 1080 pixels vrijwel gelijk gebleven, waardoor het beeld in theorie iets minder scherp is. Veel zul je daar niet van merken. De ververssnelheid ligt weer op 120Hz, maar het is dit keer een LPTO-paneel. Dat past deze snelheid automatisch aan, waarmee je als het goed is de batterij spaart.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Veel hogere prijs

We kunnen er niet omheen: de Nothing Phone (2) is met 699 euro véél duurder dan zijn voorganger, die begon bij 469 euro. Zoals gezegd kreeg je daarvoor ‘slechts’ 8GB RAM en 128GB opslag, maar toch. Wie de nieuwe Nothing wil hebben, is minimaal 230 euro meer kwijt dan vorig jaar. Dat is een prijsstijging van bijna 50 procent. De Nothing Phone (1) is inmiddels bovendien al te krijgen voor zo’n 379 euro.

Het verschil zit natuurlijk vooral in de veel snellere processor en het geavanceerdere scherm. Toch vinden we de prijs best even slikken.

4. Verfijnd ontwerp

Waar de eerste Nothing Phone een volledig vlakke achterkant had, is de tweede juist een beetje bol. Daardoor ligt hij als het goed is fijner in de hand. Het aluminium frame blijft plat. Bovendien houdt de achterzijde zijn onderscheidende ontwerp. Die is weer doorzichtig en bezaaid met ledjes die oplichten als je bijvoorbeeld een belletje of berichtje krijgt.

Er zijn op de tweede Nothing-telefoon meer mogelijkheden om deze patronen naar je eigen wensen in te stellen. Ook krijgen app-ontwikkelaars toegang tot de lampjes, om er zo hun eigen functies aan te kunnen geven.

5. Grotere accu, sneller laden

Een groter scherm vraagt meer stroom. De accu groeit gelukkig mee, al is het niet veel. De capaciteit gaat op het nieuwe model van 4500 naar 4700 mAh. Ook laadt de Nothing Phone (2) met 45 Watt iets sneller op. De Phone (1) bleef op 33 Watt steken. Draadloos laden is ook mogelijk. Dat gaat weer met maximaal 15 Watt.

6. Verbeterde camera’s

Er zijn drie lenzen aanwezig op de nieuwe Nothing. De selfiecamera verdubbelt in resolutie van 16 naar 32 megapixel. Achterop zijn een 50 megapixel-hoofdcamera en 50 megapixel-groothoeklens te vinden. Op papier zijn dat dezelfde specificaties als vorig jaar, maar het gaat wel om nieuwe sensoren. Dat zou, ook in combinatie met de verbeterde software, voor mooiere foto’s moeten zorgen.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Nothing Phone (2). Niets missen? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht, download onze gratis app en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief.

Lees meer over Nothing: