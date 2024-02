Zet in je agenda: op 5 maart presenteert Nothing de Phone (2a)

Nothing lanceert binnenkort de nieuwe Phone (2a) tijdens het zogeheten Fresh. Eyes.-event. Het vindt plaats op 5 maart en hier lees je wat je kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (2a) lanceert 5 maart 2024

Nothing presenteert binnenkort de Phone (2a). De smartphone wordt al her en der gelekt en geteased, maar nu weten dat hij 5 maart wordt gelanceerd. Dit gebeurt op een evenement genaamd ‘Fresh. Eyes.’ en Nothing deelt nu al het een en ander over de Phone (2a).

Zo is de smartphone goedkoper en focust de fabrikant zich minder op de snelste hardware. In een nieuwe YouTube-video vertellen ceo Carl Pei en ontwerper Chris Weightman over de Phone (2a). Voor de details moeten we het evenement op 5 maart afwachten.

Fresh. Eyes. is trouwens niet het enige Nothing-evenement dat eraan zit te komen. Op 27 januari tijdens het Mobile World Congress houdt de fabrikant ook een evenement, genaamd ‘Nothing to see‘.

Het lijkt erop dat dit geen onthulling van de smartphone zal zijn. Nothing gebruikt de MWC vooral als onderdeel van de opbouwende hype rondom de nieuwe smartphone. We verwachten eerder wat teasers, zoals ook bij de Phone (1) en Phone (2) gebeurde.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we van de Nothing Phone (2a)

Het is je misschien opgevallen dat beide namen van de evenementen iets te maken hebben met ogen (See en Eyes). Dit heeft natuurlijk te maken met de nieuwe oriëntatie van de camera’s op de smartphone. Deze zijn – zoals een paar ogen – horizontaal naast elkaar geplaatst, in het midden van de smartphone.

Nothing Phone (2a) zal een stukje goedkoper zijn dan de Phone (2), maar de fabrikant wil wel een uniek ontwerp en goede prestaties blijven leveren. We verwachten daarom nog wel de opvallende Glyph-lichtjes achterop, maar met een minder krachtige chip.

Wil je op de hoogte blijven over het laatste Nohting-nieuws? Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Het laatste nieuws over Nothing: