Nothing bevestigt: goedkopere Phone (2a) op komst

Nothing heeft de Phone (2a) officieel aangekondigd. De smartphone wordt al maanden online besproken, maar komt er nu officieel aan. Lees hier wat we van het betaalbare toestel verwachten.

Door Android-fans wordt al maanden gewacht op de Nothing Phone (2a). De smartphone verscheen al meerdere keren op gelekte foto’s en ook over de prijs en specificaties gaan een hoop geruchten rond. We weten nu zeker dat de telefoon eraan komt, want in de eerste Community Update van 2024 wordt de Phone 2a bevestigd.

Nothing zegt met de Phone (2a) te focussen op gebruikers die minder om de beste specificaties geven, maar meer om het unieke ontwerp en de software: Nothing OS. Volgens geruchten draait de telefoon op een langzamere Dimensity 7200-chip en heeft ‘ie een formaat van 6,7 inch. Het toestel is daarmee als het ware een minder uitgebreide versie van de Phone (2), maar wel beter dan de Phone (1).

Wanneer de smartphone precies gelanceerd wordt, is nog niet bekend. De kans is groot dat Nothing meer van de Phone (2a) toont op het Mobile World Congress, wat eind februari plaatsvindt in Barcelona. Naar verwachting is de nieuwe smartphone een stuk goedkoper dan zijn voorganger.

Naast een nieuwe smartphone, heeft Nothing ook de Glyph Developer Kit aangekondigd. Hiermee kunnen app-ontwikkelaars de lichtinstallatie achterop de Nothing Phone (1) en (2) gebruiken bij hun apps, om zo meer informatie af te beelden op de achterkant van de telefoons.

Beide Nothing Phones staan bekend om de opvallende lichtjes aan de achterkant, maar die blijken in de praktijk meer gimmick dan nuttig. Naast het bekijken van meldingen of je batterijpercentage, een timer zetten of het gebruiken als flits, hebben de ledstrips nog weinig functies. De Glyph Developer Kit moet hier verandering in brengen.

Nothing maakt met de Phone (2a) ongetwijfeld weer een opvallende smartphone. In het verleden testten we ook de Phone (1) en Phone (2). Van die laatste lees je hieronder vast de review-conclusie.

De Nothing Phone (2) is een degelijke smartphone die op nagenoeg elk gebied prima prestaties levert. Zo maakt de telefoon goede foto’s, is de accuduur dik in orde en ook over de snelheid, software en ondersteuning hebben we weinig te klagen.

De achterkant met ledjes is uniek en de nieuwe mogelijkheden daarvan zijn fijn, maar nog steeds erg beperkt. …

… De Phone (2) is echter zeker interessant om mee te nemen in je overweging, als je op zoek bent naar een krachtige alleskunner in dit prijssegment, mits je de unieke ledjes tof vindt.