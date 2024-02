Overzicht: alles wat we al weten over de Nothing Phone (2a)

De Phone (2a) is de volgende smartphone van fabrikant Nothing. Er gaan al maanden geruchten rond en ook Nothing zelf heeft al het een en ander verteld. We zetten alle informatie op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nothing Phone (2a) komt eraan: dit weten we al

De Phone (2a) is officieel door Nothing bevestigd en online gaat al een hoop informatie over de smartphone rond. In dit artikel behandelen we alle geruchten, lekken en officiële teasers over de Nothing Phone (2a), zodat je weet wat je van de smartphone kan verwachten.

1. Opvallend afwijkend ontwerp

Denk je aan Nothing, dan denk je aan de ‘Glyph Interface’. Deze lichtinstallatie aan de achterkant van de Phone (1) en Phone (2) is wat de telefoons echt liet opvallen, maar maakte ze ook prijziger.

De Nothing Phone (2a) moet een betaalbare smartphone zijn en het lijkt er daarom op dat de Glyph Interface achterwegen gelaten wordt. Op de recent gelekte afbeelding hierboven zien we de smartphone met een matte, transparante achterkant, maar zonder lichtinstallatie en draadloze oplaadspoel in het midden. De smartphone ziet er daarmee erg anders uit.

Een eerdere render toonde de Phone (2a) met minder led-balkjes: drie om precies te zijn. Hierop zou je het batterijniveau, een timer en meer informatie zien. Verder viel bij die foto’s de locatie van de camera’s op, want de lenzen zaten niet links bovenin, maar in het midden. Daarnaast waren ze horizontaal geplaatst. Niets is officieel, maar de nieuwste renders lijken ons het meest realistisch.

2. Interne hardware

Over hardware gesproken: er gaan meerdere geruchten hierover rond. Zo is de smartphone naar verluidt uitgerust met een Dimensity 7200-chip, 8 of 12GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte.

Het amoled-scherm heeft een grootte van 6,7 inch en een 120Hz-ververssnelheid, net zoals de Phone (2). In het scherm is ook de frontcamera van 32 megapixel te vinden. De camera’s achterop zijn volgens geruchten een hoofdcamera en groothoeklens van beide 50 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Software

Hoewel de gelekte afbeeldingen van de Phone (2a) geen duidelijke behuizing tonen, is het scherm wel volledig in beeld. Bij één foto is zelfs te zien welke software op de smartphone draait: NothingOS 2.5.0. De Nothing Phone (2a) draait uit de doos op Android 14.

We verwachten dat de Phone (2a) minstens drie grote Android-updates krijgt (naar Android 15, 16 en 17) en vier jaar aan beveiligingsupdates, net als de andere Nothing-smartphones.

4. Aankondiging op MWC 2024

Wanneer mogen we deze betaalbare Nothing Phone dan verwachten? Nadat Nothing de Phone (2a) officieel heeft bevestigd in een Community Update, verwachten we meer van de telefoon te zien op Mobile World Congress 2024 (26 tot en met 29 februari).

Dit is de grootste beurs voor mobiele technologie en wij van Android Planet zijn er ook bij. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle aankondigingen, introducties en andere nieuwtjes, dus voeg ons zeker toe aan je Google Nieuws-overzicht om niets te missen.

5. Prijskaartje

De Phone (2a) is volgens Nothing een gestripte versie van de Phone (2), maar een grote upgrade ten opzichte van de Phone (1). Volgens geruchten gaat de smartphone daarom zo’n 400 euro kosten. Daarmee zit ‘ie in het zelfde prijssegment als de Google Pixel 7a, OnePlus Nord 3 en Samsung Galaxy A54.

De Nothing Phone (1) is momenteel verkrijgbaar voor minder dan 400 euro en de Phone (2) gaat voor € 579,- over de toonbank. Meer weten over Nothing? Lees hier de review van de Nothing Phone (1), de ervaringen met de Phone (2), bekijk de video hierboven of lees de laatste Nothing-artikelen hieronder.

Meer over Nothing lezen?