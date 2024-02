‘Nothing Phone (2a) is voor 349 euro écht een budgetsmartphone’

De Nothing Phone (2a) komt eraan. We weten dat de smartphone goedkoper zal zijn dan de Phone (2), maar nu is de prijs echt uitgelekt.

Nothing Phone (2a) gaat 349 euro kosten

De Nothing Phone (2a) is – net als de Phone (1) en Phone (2) – in veel lekken en geruchten voorbijgekomen. De smartphone is al door Nothing aangekondigd, maar de fabrikant heeft nog niets over de hardware verteld. Wel onthulde Nothing dat de Phone (2a) een minder high-end versie van de Phone (2) zal zijn, maar wél een duidelijke upgrade van de Phone (1).

Uit een nieuw gerucht over de Phone (2a) blijkt dat hij zelfs een stuk goedkoper is dan zijn voorgangers. De Franse website Dealabs meldt dat de smartphone 349 euro kost voor 8GB aan RAM en 128GB werkgeheugen. Voor de 12/256GB-variant betaal je 399 euro. De Phone (1) kostte 469 euro bij de lancering en de Phone (2) 699 euro.

Met deze lage prijs concurreert Nothing in een heel ander prijssegment dan de vorige toestellen. De Phone (2a) ligt meer in lijn met merken als Poco, Redmi en Realme, zoals de Poco X6 van 359 euro en de Redmi Note 13 Pro van 449 euro.

Dit krijg je voor die prijs

Voor die 349 euro lijkt Nothing een hoop te bieden. Uit geruchten blijkt dat de smartphone hetzelfde 6,7 inch amoled-scherm met 120Hz heeft als de Phone (2). De telefoon wordt naar verluidt aangedreven door de middenklasse Dimensity 7200 Ultra-chip van MediaTek.

De camera’s achterop komen ook overeen met die van de voorgangers, namelijk een hoofd- en groothoeklens met beide 50 megapixel. Die camera’s zijn trouwens opvallend geplaatst: horizontaal in het midden van de achterkant. Daaromheen zien we de bekende Glyph-lichten waarop je timers, notificaties en meer afleest.

De smartphone wordt aangekondigd op het Fresh. Eyes.-evenement van Nothing op 5 maart 2024. Houd Android Planet dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op WhatsApp, Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

