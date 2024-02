‘Zien: haarscherpe Nothing Phone (2a)-renders gelekt’

Benieuwd hoe Nothings nieuwe Phone (2a) eruit komt te zien? Online zijn haarscherpe afbeeldingen gedeeld. Bekijk de smartphone hier.

Nothing Phone (2a) twee weken voor lancering gelekt

De lancering van de Nothing Phone (2a) komt steeds dichterbij en de smartphone wordt al maanden online gespot. Het ging van wazige foto’s in gelekte software naar vermeende specificaties en van een ontwerp zonder Glyph-lichten naar dit: haarscherpe renders van de Nothing Phone (2a).

De digitale foto’s van de Phone (2a) zijn gedeeld door lekker OnLeaks in samenwerking met website SmartPix. Hierop is het toestel met de nieuwe horizontale camera’s duidelijk te zien. Rondom de camera’s zien we een cirkel die lijkt op een draadloze oplaadspoel en drie lichtbalken voor een simpelere versie van de Glyph Interface.

De zijkanten van de smartphone zijn wederom vlak en lijken van metaal, maar ze kunnen ook van plastic zijn om de kosten te drukken. Het display is vermoedelijk een 6,7 inch amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Bovenin is een uitsnede voor de selfiecamera te vinden.

De afbeeldingen verschijnen twee weken voor de geplande aankondiging van de telefoon. Dit gebeurt op 5 maart bij het Fresh. Eyes.-evenement van de fabrikant. Daar komen we alle definitieve specificaties van de Phone (2a) te weten.

Verwachte specificaties

De afgelopen weken is er veel over de Nothing Phone (2a) gespeculeerd. Het toestel gaat waarschijnlijk 349 euro kosten, wat het een betaalbare middenklasser maakt. Verder krijgt de Phone (2a) een Pro-versie van de MediaTek Dimensity 7200-chip onder de motorkap. Er komen twee varianten: een met 8GB RAM en 128GB aan werkgeheugen en een 12/256GB-model.

Met een batterij van 5000 mAh houdt de smartphone het een hele dag vol. Deze laadt op met 45 watt. De Phone (2a) draait op Android 14 met de NothingOS-schil. Die zit vol handige widgets in de stijl van Nothing.

Eerdere render van de Nothing Phone (2a)

Achterop de smartphone verwachten we twee camera’s van 50 megapixel: een hoofdcamera met beeldstabilisatie en een groothoekcamera om meer in één afbeelding te fotograferen. De selfiecamera krijgt naar verluidt een resolutie van 32 megapixel.

