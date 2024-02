‘Nothing Phone (2a) krijgt dezelfde camera’s als duurdere Phone (2)’

Veel specificaties van de Nothing Phone (2a) liggen op straat. Opvallend is dat de voordelige smartphone dezelfde camera’s zou krijgen als zijn duurdere broertje, de gewone Nothing Phone (2).

‘Nothing Phone (2a) krijgt deze specificaties’

Op 5 maart presenteert Nothing een midrange smartphone die een stuk goedkoper wordt dan de normale Phone (2). De betrouwbare lekker Yogesh Brar publiceerde de eerste specificaties van deze Nothing Phone (2a) op X, het voormalige Twitter.

Het toestel krijgt een 6,7 inch-oled-scherm met een resolutie van 2412 bij 1080 pixels, net als de duurdere variant. Ook ligt de ververssnelheid op 120Hz voor soepele beelden. Mogelijk kiest Nothing wel voor een lagere piekhelderheid om de twee smartphones van elkaar te onderscheiden. De Phone (2) haalt maximaal 1600 nits, waardoor het scherm makkelijk af te lezen is in de zon.

De Nothing Phone (2)

De Nothing Phone (2a) zou een MediaTek Dimensity 7200 Ultra-chip aan boord hebben. Deze midrange processor is een stuk minder snel dan de Snapdragon 8 Plus Gen 1 uit de Phone (2). Toch is het zeker geen trage chip. Ook met de Phone (2a) mag je rekenen op een soepele ervaring. Wel is het toestel minder geschikt om zware games mee te spelen.

Opvallend goede camera’s

Volgens Yogesh Brar krijgt de Nothing Phone (2a) verder opvallend goede camera’s. Zowel de 50 megapixel-hoofdcamera als 50 megapixel-groothoeklens zouden gelijk zijn aan die van de Phone (2). Vaak bezuinigen fabrikanten daarop als ze een voordeliger toestel uitbrengen, dus dat is een fijne verrassing. Selfies hebben een resolutie van 32 megapixel.

Hoe groot de accu wordt, weten we nog niet. Wel dat hij oplaadt met maximaal 45 Watt. Ook dat is net zo snel als de duurdere Nothing-telefoon. De smartphone draait op Android 14 met daaroverheen de Nothing OS 2.5-schil. Hoelang je updates mag verwachten is nog niet bekend.

Brar zegt dat de Nothing Phone (2a) zo’n 400 dollar gaat kosten. Wat dat betekent voor de prijs in euro’s horen we op 5 maart. De gewone Nothing Phone (2) haal je momenteel voor € 575,- in huis.

