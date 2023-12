‘Nothing Phone (2a) krijgt minder leds en minder goede specificaties’

De eerste specificaties van de Nothing Phone (2a) zijn gelekt. Het toestel wordt minder krachtig dan zijn duurdere broertje en krijgt ook minder leds op de achterkant. Mogelijk lanceert Nothing de smartphone eind februari.

‘Eerste specificaties Nothing Phone (2a) gelekt’

De Nothing Phone (2) is een prima smartphone met een snelle processor, maar hij is wel honderden euro’s duurder dan zijn voorganger, de Phone (1). Nothing lijkt daarom te werken aan een voordeligere variant voor mensen met een kleinere beurs.

Volgens lekker Dylan Roussel krijgt deze Nothing Phone 2a beduidend minder goede specificaties. Het toestel zou draaien op een MediaTek Dimensity 7020. Deze chip is vergelijkbaar met de Snapdragon 695 die we vaak in goedkopere midrangers terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan de Poco X5 en de Motorola Edge 30 Neo.

De nieuwe Nothing wordt dus bepaald geen snelheidsmonster. Het verschil met de Snapdragon 8 Plus Gen 1 uit de normale Phone (2) is gigantisch. Wel biedt de Dimensity 7020 toegang tot het 5G-netwerk.

Meet the Nothing Phone (2a)!



Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?).



Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design.



Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Zoal je in de animatie hierboven kunt zien, krijgt de Phone (2a) ook veel minder leds op de achterkant. Daarmee bespaart Nothing een hoop geld en is het verschil met duurdere modellen direct zichtbaar. Er zijn drie strips aanwezig, die wel dezelfde functionaliteit bieden als op de andere smartphones van het bedrijf. Ze lichten bijvoorbeeld op als je gebeld wordt of er een appje binnenkomt.

Release mogelijk eind februari

De normale Nothing Phone (2) haal je nu voor € 587,- in huis. De grote vraag is natuurlijk hoeveel goedkoper de Phone (2a) gaat worden. Dat weten we mogelijk over ruim twee maanden. Nothing zou het toestel namelijk willen lanceren tijdens het Mobile World Congress, dat plaatsvindt in Barcelona van 26 tot en met 29 februari.

