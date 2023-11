‘Nothing Phone (2a) wordt goedkopere versie van het vlaggenschip’

Nothing heeft opvallende smartphones, maar ze zijn zeker niet de goedkoopste. Toch lijkt het erop dat de fabrikant bezig is met een beter betaalbare smartphone: de Nothing Phone (2a) is gelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Nothing Phone (2a) in de maak’

Nothing is een relatief nieuw (2020) smartphonemerk dat vooral opvalt door de indrukwekkende lichtinstallaties aan de achterkant van de Phone (1) en Phone (2). En hoewel dit zogeheten Glyph-interface er opvallend uitziet, zorgt het er in de praktijk voor dat de smartphones duurder zijn dan vergelijkbare toestellen zonder deze ledjes.

Volgens lekker Sanju Choudhary op X is Nothing bezig met ontwikkelen van een goedkopere smartphone. In een tweet vertelt Choudhary over de Nothing Phone (2a). Dit zou een variant zijn van de Nothing Phone (2) met een lager prijskaartje en iets minder krachtige specificaties.

De lekker vertelt dat de smartphone is uitgerust met een zelfde 6,7 inch amoled-scherm als de Nothing Phone (2), waarin de selfiecamera zich in het midden van het scherm bevindt, in tegenstelling tot de frontcamera op de Phone (1) die links in beeld is verwerkt.

Mocht het echt om een betaalbare Nothing Phone gaan, dan bespaart de fabrikant in ieder geval niet op de Glyph-interface. Bij het bericht is namelijk een foto gevoegd met daarop een – erg vage – afbeelding van de vermeende smartphone.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Toch lijkt het ontwerp van dit toestel meer op de Phone (1) dan de nieuwere Phone (2). Er wordt dan ook gespeculeerd dat het toestel eerder een Nothing Phone (1 Pro) zal zijn. Het gaat volgens de lekker niet om de verwachte Nothing Phone (3).

Nothing volgt andere smartphonefabrikanten op

Het is voor smartphonemerken niet ongebruikelijk om goedkopere varianten van een duur toestel uit te brengen. Google doet dit met de Pixel 8a, OnePlus met de OnePlus 10T en ook de Samsung Galaxy S23 FE kwam later uit en tegen een lagere prijs dan de reguliere Galaxy S23.

Bij Android Planet zijn we wel te spreken over de Nothing Phone’s. De smartphones hebben prima hardware, een uitdagend ontwerp en vooral de software is grondig onder handen genomen. Weten wat we van de Nothing Phone (2) vinden? Lees dan onze uitgebreide review of bekijk de video hierboven.

Meer Nothing-nieuws: