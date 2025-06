‘Nothing Phone (3) krijg opvallende chip en beste updatebeleid tot nu toe’

De lancering van de langverwachte Nothing Phone (3) komt steeds dichterbij en ook over de eerste koptelefoon van het merk weten we meer.

Nothing Phone (3) chip gelekt

De Nothing Phone (3) heeft al een lange weg afgelegd. Waar we de smartphone in eerste instantie vorig jaar verwachtten, liet de fabrikant tijdig weten dat ‘ie pas in 2025 zou worden aangekondigd. De tijd vliegt, dus is het bijna zover en steeds meer informatie over de Phone (3) duikt op.

Zo heeft de fabrikant bevestigd dat de smartphone draait op een Snapdragon 8s Gen 4. Het is een opvallende keuze, aangezien de telefoon aangeprezen wordt als een echt vlaggenschip. Hoewel de gekozen chip lekker krachtig is, is ‘ie niet zo snel als de Snapdragon 8 Elite, die in vrijwel alle andere toptelefoons van dit jaar zit.

Het kan vooral teleurstellend zijn omdat het verwachte prijskaartje van de Phone (3) rond de 800 tot 1000 euro ligt. Voor die prijs bieden andere fabrikanten wél de snelste chip. Toch valt er weinig over de hardware te klagen. Hij presteert ongeveer gelijk aan de 8 Gen 3 van vorig jaar en is tussen de 30 en 40 procent sneller dan de 8 Plus Gen 1-chip die in de Phone (2) zit.

Dan de software, die op de Phone (3) beter is dan bij alle vorige toestellen. Nothing laat weten dat ‘de smartphone vijf grote Android-updates krijgt en zeven jaar aan beveiligingspatches. Ter vergelijking: de Phone (3a) heeft een updatebeleid van drie versies en zes jaar beveiligingspatches. En de Phone (1) uit 2022 krijgt dit jaar al geen update meer naar Android 16.

Nothing Headphone (1) prijs gelekt

Het gerucht dat Nothing, naast de volgende smartphone, ook een eerste hoofdtelefoon uitbrengt, gaat al een tijd rond. Het prijskaartje van de – passend benoemde – Nothing Headphone (1) is naar verluidt 299 euro. Daarmee plaatst de fabrikant ‘m in het hogere prijssegment van koptelefoons, samen met de Sony WH-1000XM6 en Bose QuietComfort Ultra.

Meer is er nog niet over de headset bekend, behalve dat Nothing samenwerkt met de audiospecialisten van KEF. Dat belooft geluidskwaliteit van hoog niveau. Ook mogen we voor dit prijskaartje uitgaan van actieve ruisonderdrukking, een transparante modus en een opvallend ontwerp in Nothing-stijl.

Wat verwacht jij van de aankomende Nothing-lancering op 1 juli? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

