Zo volg je de onthulling van de Nothing Phone (3)

Vanavond onthult Nothing zijn eerste échte vlaggenschip: de Phone (3). Volg de aankondiging met deze livestream, zodat je niets mist.

Zo kijk je de Nothing Phone (3) livestream

Het is bijna tijd voor de onthulling van de Nothing Phone (3). De smartphone, het eerste echte vlaggenschip van Nothing, wordt om 19.00 uur Nederlandse tijd gepresenteerd. De aankondiging volg je via de livestream op YouTube, die je hieronder ziet.

Over de Nothing Phone (3) is inmiddels het nodige gelekt. De fabrikant heeft de afgelopen weken ook enkele features van de smartphone verklapt, om zo een beetje hype te creëren. Wat we precies van het toestel weten, lees je verderop in dit artikel.

Omdat de livestream op YouTube staat, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten kijken. Heb je vanavond geen tijd, dan kun je natuurlijk ook de artikelen op Android Planet lezen. Houd de website dus in de gaten of gebruik onze app of nieuwsbrief.

Wat we weten over de Nothing Phone (3)

We weten stiekem best veel over de Nothing Phone (3). Zo onthulde de fabrikant zelf dat de smartphone is uitgerust met een Snapdragon 8s Gen 4-processor. Deze chip is volgens ceo Carl Pei aanzienlijk sneller dan de hardware in de Phone (2) van vorig jaar. Hij is echter niet zo rap als de Snapdragon 8 Elite, de krachtigste processor van dit moment.

Daarnaast krijgt de Phone (3) een nieuwe camera in de vorm van een 50 megapixel-periscopische zoomlens. Daarmee kan de telefoon het beeld dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. De Phone (2) van vorig jaar had alleen een 50 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-groothoeklens. Die zien we waarschijnlijk ook weer terug op de Phone (3).

Nothing lijkt de Glypth-interface, een kenmerkende feature van voorgaande telefoons, bij de Phone (3) te schrappen. In plaats daarvan heeft het toestel de zogeheten ‘Glyph Matrix’, een klein rond schermpje in de bovenhoek op de achterkant. Daar vertelt Nothing tijdens de presentatie ongetwijfeld meer over.

De Nothing Phone (3) draait waarschijnlijk op Android 15 en niet het nieuwe Android 16. Het updatebeleid is wel flink verbeterd. De fabrikant onthulde onlangs dat het nieuwe vlaggenschip kan rekenen op vijf grote Android-upgrades en zeven jaar aan beveiligingspatches.

