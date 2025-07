Zien: Nothing Phone (3) heeft het erg warm tijdens marteltest

De Nothing Phone (3) is slachtoffer geworden van een beruchte marteltest. Is deze smartphone ondanks zijn afwijkende ontwerp wel een beetje stevig? Check snel de beelden!

Nothing Phone (3) ondergaat marteltest

YouTuber JerryRigEverything is de schrik van elke smartphonefabrikant. Hij mishandelt aan de lopende band nieuwe toestellen om te kijken of ze bestand zijn tegen langdurig gebruik en onverhoopte ongelukjes. Het meest recente slachtoffer van deze marteltest is de Nothing Phone (3).

Met zijn opvallende ontwerp onderscheidt dit toestel zich van de concurrentie, maar is hij ook een beetje stevig? Ja, zo blijkt uit het meest beruchte onderdeel van deze test. Daarbij poogt JerryRigEverything een smartphone in tweeën te breken. Dat lukt echter absoluut niet met de Nothing Phone (3). Sterker nog: hij buigt zelfs amper. Je zou er dus zonder problemen jaren mee moeten kunnen doen.

Mits je de smartphone weghoudt bij hitte dan, want de vlamtest gaat hem helaas minder goed af. Na twintig seconden contact met een aansteker begint het scherm te verkleuren. Dat is op zich niet zo raar, maar veel andere smartphones weten zich nadien te herstellen. De Nothing Phone (3) raakt helaas permanent beschadigd door het vuur.

Nothing koos voor het relatief goedkope Gorilla Glas 7i als beschermlaag. Misschien dat die niet zo van warmte houdt. Wel is de telefoon redelijk goed bestand tegen krassen als je bijvoorbeeld zandkorreltjes in je zak hebt.

Meer over de Nothing Phone (3)

De Phone (3) is volgens Nothing het eerste echte vlaggenschip van de fabrikant. Toch draait hij ‘slechts’ op een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Die is een stukje trager dan de echte topper van Qualcomm, de Snapdragon 8 Elite. Ook zijn niet alle camera’s even goed, zoals je kunt lezen in onze review van de Nothing Phone (3). Hieronder vind je alvast een deel van de conclusie.

De Nothing Phone (3) is een fijne smartphone met een uitstekende batterijduur, een uitmuntend scherm en goede hoofdcamera. Zowel voor dagelijks gebruik als het nodige entertainment weet het toestel meer dan genoeg te bieden. Toch blijven we met een wat gemengd gevoel achter. De processor, groothoeklens en periscooplens laten steken vallen die dit hogere prijskaartje pijnigen. Rondom die 849 euro zijn nou eenmaal verscheidene smartphones te koop die een Snapdragon 8 Elite bieden en waarvan de camera’s betere prestaties leveren.

