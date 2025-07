Nothing Phone (3) en Headphone (1) officieel: opvallende high-enders

Nothing doet de Phone (3) en Headphone (1) uit de doeken. Lees hier alles wat je over de apparaten moet weten.

Nothing Phone (3) officieel vanaf 849 euro

De Engelse smartphonefabrikant Nothing heeft zijn eerste echte ‘flagship’: de Nothing Phone (3). De smartphone is prijziger dan ooit tevoren, met een adviesprijs van 849 euro. De telefoon beschikt over verschillende upgrades ten opzichte van de Phone (2), die inmiddels bijna twee jaar oud is.

Te beginnen met het ontwerp, die à la Nothing weer erg opvalt. De fabrikant kiest weer voor transparante en futuristische elementen en een opvallende lay-out van de camera’s. Het gaat om drie 50 megapixel-lenzen voor de hoofd-, groothoek-, en periscoopcamera, die niet recht zijn uitgelijnd.

De periscooplens is nieuw, maar kennen we stiekem ook van de Phone (3a) Pro, die Nothing eerder dit jaar lanceerde. Met de camera kun je makkelijk close-ups maken.

Recht naast de camera’s vind je de nieuwe Glyph Matrix. Dit schermpje van micro-leds vervangt de Glyph Interface-lichtbalken van voorgaande Nothing-telefoons. De Matrix kan meer nuttige informatie delen, waaronder iconen, animaties en met een knop op de achterkant schakel je tussen verschillende menu’s en widgets.

Verder is de telefoon er in twee kleuren: wit en zwart. Ook de Essential Key is terug, waarmee je snel screenshots en audio-opnames opslaat in een soort AI-dagboek, de Essential Space. De telefoon draait overigens op Android 15, met de Nothing OS 3.5-schil. Deze is ook vormgegeven in de unieke stijl van de fabrikant. De Phone (3) krijgt vijf jaar aan grote Android-updates en zeven jaar ondersteuning met beveiligingspatches.

Wat de interne hardware betreft komt Nothing met een flinke upgrade. Zo draait de Phone (3) op de Snapdragon 8s Gen 4. Hoewel het niet de allersnelste chip van het moment is, is ‘ie vergelijkbaar met de snelste chips van vorig jaar. Ook is er standaard 12GB aan werkgeheugen aan boord, met 256GB aan opslagruimte. Voor 16GB en 512GB geheugen betaal je 949 euro.

Om alles van stroom te voorzien is er een batterij van 5150 mAh aanwezig, die met 65 watt oplaadt, een mooie upgrade ten opzichte van de 45 watt op de voorganger. Volgens Nothing is het toestel met zo’n 54 minuten volledig opgeladen. Ook draadloos laden kan, maar met 15 watt. Aan het scherm voorop sleutelt de fabrikant minder: die blijft 6,7 inch, maar is feller en heeft een hogere resolutie.

De Nothing Phone (3) is vanaf 4 juli te pre-orderen, waarna hij vanaf 15 juli officieel te koop is.

Ook Nothing Headphone (1) aangekondigd

Nothing lanceerde in 2021 als eerste product een setje draadloze oordopjes: de Ear (1). Nu brengt de fabrikant zijn eerste koptelefoon uit, met de unieke naam: Headphone (1). Op het eerste gezicht is het meteen duidelijk dat het om een Nothing-product gaat, want ook hier zie je de herkenbare ontwerpstijl terug.

De headset heeft actieve ruisonderdrukking, Fast Pair om snel te koppelen met je apparaten en een batterijduur van 35 uur. Met drivers van 40 millimeter, een uitgebreide equalizer in de app en een samenwerking met de audiospecialisten van KEF, belooft ‘ie premium geluid af te leveren. Dat doet de prijs ook verwachten. De Nothing Headphone (1) kost namelijk 299 euro en is er in het wit en zwart.

