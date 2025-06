Nothing Phone (3) ontwerp gelekt en het is niet moeders mooiste

De Nohting Phone (3) wordt bijna officieel onthuld, maar het ontwerp is niet langer geheim. Nothing kiest voor ‘opvallende’ stijlkeuzes.

Nothing Phone (3) ontwerp gelekt

Dinsdag 1 juli is het zover: Nothing onthult haar volgende smartphone en éérste high-end toestel, de Phone (3). Zoals we van de fabrikant gewend zijn, deelt die in de weken voorafgaand aan de lancering teasers van het toestel. Android Headlines trekt het doek er in een keer af en deelt de volledige renders van de Phone (3).

In typische Nothing-stijl, valt de telefoon weer enorm op. Vooral de scheef uitgelijnde camera’s trekken bekijks, met de periscooplens veel dichterbij de rand dan de andere lenzen. De rest van het toestel lijkt wel op wat Nothing voorheen heeft gedaan, met tech-achtige elementen, retro accenten en een transparante achterkant.

Ook geven de renders een beter inzicht in de Glyph Matrix. Dit ronde schermpje bestaat uit een selectie van micro-leds, waarmee de telefoon meer informatie kan tonen op de achterkant van de telefoon. Daarmee verdwijnt de originele Glyph Interface, die uniek waren op de Phone (1) en (2).

Meer Nothing Phone (3) specificaties

Intern komt de Phone (3) met verschillende upgrades, zoals een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Dat is niet de snelste chip van het moment, maar eentje die gelijk presteert aan de topper van vorig jaar. Daarnaast heeft ‘ie mogelijk drie 50 megapixel-sensors aan boord, voor de hoofd-, groothoek- en periscoopcamera. Nothing heeft vooralsnog alleen die laatste bevestigd.

Ook Nothing Headphones (1) ontwerp gelekt

Nothing kondigt de eerste van juli ook haar eerste koptelefoon aan. En zoals je ziet, is ook dat ontwerp geen verrassing meer. Hij heeft actieve ruisonderdrukking, geluidskwaliteit in samenwerking met de audiospecialist KEF en een prijskaartje van mogelijk 299 euro. Daarmee zet Nothing haar eerste hoofdtelefoon meteen hoog in de markt.

