‘Gelekt: alle specificaties van de Nothing Phone (3)’

De specificaties van de Nothing Phone (3), die binnenkort wordt onthuld, liggen nu op straat. Lees hier wat de smartphone te bieden heeft.

Alle Nothing Phone (3) specificaties gelekt

Op 1 juli presenteert Nothing de Phone (3) en inmiddels weten we bijna alles over de smartphone. Nu is door X-gebruiker Gadget Bits, die vaker informatie plaatst over onaangekondigde Nothing-toestellen, een lijst met de belangrijkste specificaties van de Phone (3) gedeeld. Hierdoor weten we precies wat we kunnen verwachten.

De Nothing Phone (3) krijgt volgens de informatie een 6,7 inch-oled-scherm, met een hoge resolutie en ltpo-ondersteuning. Door dat laatste kan de telefoon de ververssnelheid dynamisch aanpassen, op basis van wat er op het scherm te zien is. Het display verbruikt zo minder stroom en dat is gunstig voor de accuduur.

Over de batterij gesproken: de Phone (3) zou een 5150 mAh-accu hebben die met maximaal 100 watt kan opladen. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de Nothing Phone (2), die maximaal 45 watt haalt. De nieuwe smartphone ondersteunt daarnaast draadloos laden en kan ook andere apparaten – zoals oordopjes – draadloos van stroom voorzien.

De Phone (3) wordt aangedreven door een Snapdragon 8s Gen 4-processor. Dit is een rappe chip, maar waarschijnlijk niet zo snel als de échte high-end Snapdragon 8 Elite. Het toestel heeft esim-ondersteuning en een nfc-chip aan boord, waardoor je contactloos kan betalen.

In totaal zijn er vier camera’s aanwezig, elk met een resolutie van 50 megapixel. Op de achterkant van de Phone (3) zit een hoofdcamera, groothoeklens en periscopische zoomlens. Laatstgenoemde kan het beeld 3x dichterbij halen zonder kwaliteitsverlies. De eerder uitgebrachte Phone (3a) Pro heeft ook zo’n camera.

Nothing deelde eerder het updatebeleid voor de Phone (3). De smartphone draait uit de doos op Android 15 (en niet het nieuwe Android 16) en krijgt in de toekomst vijf grote Android-upgrades. Hierdoor is de telefoon tot en met Android 20 verzekerd van de nieuwste features. Beveiligingspatches rollen zes jaar lang uit.

Het is niet precies duidelijk wat de Nothing Phone (3) gaat kosten, maar de telefoon wordt hoogstwaarschijnlijk een stuk duurder dan zijn voorganger. Waar de Phone (2) lanceerde met een adviesprijs van 699 euro, ben je voor de Phone (3) mogelijk 800 tot 1000 euro kwijt.

Zoals gezegd lanceert Nothing de Phone (3) op 1 juli. De presentatie begint die dag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Dan horen we ook meteen wanneer de telefoon verkrijgbaar is. Houd Android Planet in de gaten, want we houden je uiteraard op de hoogte.

