Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (2): de 5 grootste verschillen

De Nothing Phone (3) is de eerste echte high-end smartphone van het merk. Maar, op welke gebieden verschilt de Phone (3) dan precies met zijn voorganger? Je leest het hier.

Nothing Phone (3) vs Nothing Phone (2): een vergelijking

De Nothing Phone (3) is officieel onthuld en binnenkort in Nederland verkrijgbaar. Nothing zegt vol trots dat de Phone (3) het eerste echte vlaggenschip van het merk is en dus zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat mag ook wel, want met een adviesprijs van 849 euro is de telefoon veel duurder dan zijn voorganger.

Welke verbeteringen zijn doorgevoerd en hoe verschilt de Nothing Phone (3) met zijn voorganger. Je leest het in deze vergelijking, waarin we de belangrijkste verbeteringen met je doornemen. Lees je mee?

1. Een vlaggenschip (en dus sneller)

Voorgaande Nothing-telefoons hadden vaak een vlotte processor, maar wel eentje die al een jaar oud was. De Phone (3) heeft daarentegen een nieuwe chip in de vorm van de Snapdragon 8 Gen 4s. Die is niet zó rap als de Snapdragon 8 Elite, maar hij moet wel voor uitstekende prestaties zorgen.

Volgens Nothing-ceo Carl Pei is de nieuwe chip in de Phone (3) ruim 35 procent sneller dan die in de voorganger. Op grafisch gebied presteert de telefoon ook een stuk beter. Dat klinkt veelbelovend, maar hoe snel de smartphone daadwerkelijk is gaan we natuurlijk testen.

Het amoled-scherm van 6,67 inch is scherper en helderder dan bij de Nothing Phone (2). De resolutie is met 2800 bij 1620 pixels iets hoger en het display haalt nu een piekhelderheid van 4500 nits.

2. Vaarwel, Glyph-interface

De Glyph-interface, de meest opvallende feature van voorgaande Nothing-telefoons, is bij de Phone (3) verdwenen. In plaats daarvan heeft de smartphone de Glyph Matrix. De Glyph Matrix is een klein micro-led-display dat er voor moet zorgen dat je minder naar het grote scherm voorop kijkt.

Het schermpje kan meldingen, de tijd, een klok en de batterijstatus tonen en er zijn zelfs games aanwezig. Hierdoor zie je meer informatie dan bij eerdere Nothing-telefoons, waar de led-lichtjes achterop alleen konden oplichten. Je bedient de Glyph Matrix met een speciaal knopje op de achterkant.

3. Veel duurder

Dan de prijs van de Nothing Phone (3). De smartphone heeft een vanafprijs van 849 euro. Je krijgt dan de versie met 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat is een flinke prijsverhoging ten opzichte van de Phone (2), die lanceerde met een adviesprijs van 699 euro.

Nothing brengt ook een uitgebreidere variant met 16GB werkgeheugen en 512GB uit. Daar betaal je maar liefst 949 euro voor. Of je dat echt nodig hebt, is natuurlijk persoonlijk. Voor de meeste mensen zal de 12/256GB-versie waarschijnlijk meer dan genoeg zijn.

4. Een nieuwe camera, sneller opladen

Nothing heeft gewerkt aan de camera’s van de Phone (3). Laten we beginnen bij de specificaties: de telefoon heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens én een periscopische zoomlens van 50 megapixel. Laatstgenoemde is nieuw, maar kennen we stiekem ook van de eerder uitgebrachte Phone (3a) Pro.

Met de periscooplens kun je het beeld 2x dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat. Handig als je bijvoorbeeld wil inzoomen op een gebouw in de verte, of juist een scherpe macrofoto van een bloem wil maken. Deze feature zien we vaker bij high-end telefoons en is een leuke toevoeging.

Ook handig: de Nothing Phone (3) kan sneller opladen dan zijn voorganger. Waar de Phone (2) van twee jaar geleden een snelheid van 45 watt haalde, doet de Phone (3) dit met 65 watt. Een oplaadbeurt neemt 54 minuten in beslag.

De accu is bovendien gegroeid van 4700 naar 5150 mAh en gebruikt nu silicium-koolstof-technologie. Hierdoor past er een grotere batterij in de smartphone, zonder dat ‘ie zelf groter wordt.

Bij een duurder toestel hoort natuurlijk ook een beter updatebeleid. Goed nieuws dat Nothing de Phone (3) véél langer ondersteunt dan de Phone (2). De telefoon, die standaard op Android 15 draait, krijgt zeven jaar lang software-ondersteuning. In die periode krijg je beveiligingspatches en vijf grote Android-upgrades.

Dat betekent dat de Nothing Phone (3) tot en met Android 20 wordt ondersteund. Android-versie-updates brengen nieuwe features met zich mee. Het nieuwe Android 16 introduceert bijvoorbeeld een nieuw design voor het mobiele besturingssysteem.

Bestellen

De Nothing Phone (3) is vanaf 4 juli te pre-orderen en heeft een adviesprijs van 849 euro voor het 12/256GB-model. De uitvoering met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag kost 949 euro. Op 15 juli start de officiële verkoop.

