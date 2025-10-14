‘Nieuwe Nothing Phone (3a) Lite onderweg: dit weten we al’

Eerder dit jaar liet de ceo van Nothing nog weten dat de 3-serie compleet is. Geen broertje dus meer voor de Phone 3, Phone 3a en Phone 3a Pro, maar dat statement lijkt nu toch te voorbarig.

Nothing Phone (3a) Lite of T

Door een lek is aan het licht gekomen dat Nothing wél een nieuw model gaat toevoegen aan zijn Phone 3-serie. Deze zou verkocht moeten gaan worden als de Nothing Phone (3a) Lite of de Nothing Phone (3a) T. Een officiële naam weten we nog niet.

De Nothing Phone 3 viel wellicht enigszins tegen, maar de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro zijn ons zeker goed bevallen. Reden voor Nothing om het over een andere boeg te gooien met een nieuw model?

Beperkte info, beperkte specs?

Daar komt hoogstwaarschijnlijk het Lite-model om de hoek kijken. Volgens de geruchten heeft de smartphone 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslag. De gemelde kleuropties (zwart en wit) zijn niet heel spannend, al zijn andere opslagvarianten en kleuren niet uit te sluiten.

Als de nieuwste Nothing-telg inderdaad Lite gaat heten, kan het twee kanten op. Of het wordt een Nothing Phone (3a) Lite en daarmee een echte low-end smartphone. Of er wordt gekozen om de veel duurdere Pro-versie in een Lite-versie uit te brengen, waardoor we een stuk spannendere specificaties mogen verwachten.

We moeten dus afwachten welke koers Nothing gaat varen met een Lite-model en of de prijs onder die van de huidige 3-serie gaat liggen. De eerder uitgebrachte Phone 3 (€ 721,22), Phone (3a) (€ 336,-) en Phone (3a) Pro (€ 448,99) zitten momenteel allemaal ruim onder de 750 euro.

De verwachting is dat de Nothing Phone (3a) Lite ergens dit jaar nog officieel het licht ziet. Helaas is er momenteel nog niet meer over bekend. Maar zoals wel vaker, is het na een lek als dit niet lang wachten op meer nieuws.

Heb jij een smartphone van Nothing en zo ja, wat zijn jouw ervaringen hiermee? Laat het ons weten en schrijf je gelijk even in voor onze nieuwsbrief!