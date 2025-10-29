Dit is de Nothing Phone (3a) Lite: goedkoopste Nothing-telefoon ooit

Nothing brengt zijn meest betaalbare smartphone tot nu toe op de markt. De Phone (3a) Lite is overduidelijk een Nothing. Dit moet je weten.

Nothing Phone (3a) Lite officieel: herkenbaar ontwerp

Nothing brengt inmiddels een aantal jaar Android-smartphones uit. Waar ze begonnen met middenklassers, zoals de Phone (1) en (2), verschenen al snel de goedkopere Phone (2a) en (3a). Voor wie de adviesprijzen van zo’n 350 euro niet willen (of kunnen) neerleggen, heeft Nothing nu de (3a) Lite. Het is het goedkoopste toestel van de fabrikant tot nu toe, als je het betaalbare dochtermerk CMF niet meetelt.

De Nothing Phone (3a) Lite kost 249 euro, maar moet volgens de fabrikant niet besparen op het “ontwerp en vakmanschap” dat we van Nothing gewend zijn. Het ontwerp is dan ook overduidelijk Nothing. De achterkant van de telefoon is van transparant glas, met daaronder details zoals schroeven en gleuven. Daarnaast oogt de plaatsing van de camera’s als die van de Phone (3), met lenzen erg dicht bij de rand.

Ook vind je achterop de bekende Glyph-interface. Althans, wat daar van over is. Waar de lampjes op de Phone (1) over de hele achterkant van de telefoon liepen, is er op de (3a) Lite slechts één lichtbolletje over.

De functionaliteit moet wel zo werken als voorheen. Zo stel je specifieke ritmepatronen in per type melding. Zo weet je wat voor notificatie er op je staat te wachten, zonder dat je het toestel om hoeft te draaien.

Hardware past bij de prijs

Heldere amoled-schermen zijn al lang niet meer exclusief bij dure smartphones te vinden. De Phone (3a) Lite is uitgerust met een 6,77 inch-amoled-display, met 120Hz voor soepele beelden en een hdr-piekhelderheid van 3000 nits. Bij normaal gebruik gaat het scherm overigens tot 1200 nits, al moet dat ook helder genoeg zijn op een zonnige dag.

De Lite wordt aangedreven door een Dimensity 7300-processor, die op papier sneller is dan de chip in de Nothing Phone (2a). En die telefoon leverde al prima prestaties voor de prijs. De (3a) Lite heeft daarnaast 8GB aan werkgeheugen en 128 of 256GB aan opslagruimte.

De accu is 5000 mAh groot. Dat moet, in combinatie met de energiezuinige chip en software, zorgen voor gemakkelijk een dag aan batterij bij normaal gebruikt. De smartphone laadt met 33 watt snel op en is daarmee binnen twintig minuten voor de helft bijgevuld. Draadloos laden is helaas niet mogelijk op het budgettoestel.

Hoewel er drie lenzen achterop de (3a) Lite te zien zijn, staan er maar twee camera’s tussen de specificaties van de telefoon. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel, de groothoeklens doet het met 8 megapixel en selfies schiet je in 16 megapixel. Volgens Nothing moet vooral de grotere sensor van de hoofdcamera, in combinatie met de slimme nabewerking, zorgen voor goed belichte plaatjes.

Software, prijs en beschikbaarheid

Nothing heeft de definitieve versie van Android 16 nog niet gelanceerd, dus ook de Phone (3a) Lite draait uit de doos op Android 15. Deze schil heeft een ontwerp in de stijl van Nothing, met verschillende AI-functies, zoals Essential Space om snel audio-opnames, documenten en afbeelding op te slaan en te sorteren.

De telefoon krijgt in de eerste helft van 2026 de upgrade naar Android 16. Dat is de eerste van de drie grote Android-versies die de Lite mag verwachten. Qua beveiligingsupdates kun je rekenen op zes jaar aan ondersteuning, dus tot en met oktober 2031.

De Nothing Phone (3a) Lite is direct verkrijgbaar bij Nothing en andere webwinkels. Je hebt keuze tussen een witte en zwarte uitvoering. Het 8/128GB-model heeft een adviesprijs van 249 euro en voor de 8/256GB-variant leg je 279 euro neer.