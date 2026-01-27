‘Nothing Phone (4a) komt uiterlijk in maart uit’: dit weten we nu

Op de website van de TDRA, de telecominstantie van de Verenigde Arabische Emiraten, staat sinds kort een nieuw model dat waarschijnlijk de nieuwe Nothing Phone (4a) is. Wat weten we hier eigenlijk al over?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat we weten over de Nothing Phone (4a)

De site van de TDRA maakt melding van ‘model A069’. Dat wil op zich niets zeggen, maar in combinatie met nieuws uit september 2025 des te meer. Toen stond hetzelfde modelnummer ook al in de database van de IMEI. Het vermoeden dat het in beide gevallen om de Nothing Phone (4a) gaat, is plausibel.

Die conclusie durven we te trekken omdat de huidige Nothing-telefoons (Phone 3a en Phone 3a Pro) eerder gespot zijn onder de vergelijkbare modelnummers A059 en A059P. Een nabije lancering van de Nothing Phone (4a) en de Pro-uitvoering in de Verenigde Arabische Emiraten lijkt door een tweede vermelding van het modelnummer bijna een zekerheid. En daaropvolgend wellicht ook een introductie van de midranger op de Europese markt.

Snellere chip en zelfde ontwerp

De Phone (4a) beschikt naar verluidt over een Snapdragon 7s Gen 4-processor, terwijl de Phone (4a) Pro de krachtigere Snapdragon 7 Gen 4 gaat krijgen. In beide gevallen zou dat een upgrade betekenen ten opzichte van de Phone 3a en 3a Pro. Die telefoons moeten het doen met de Gen 3-versie van de Snapdragon 7s.

Een upgrade op batterijgebied en laadsnelheid ligt ook in de lijn der verwachting. Met een 5000 mAh-accu en maximaal oplaadtempo van 50 watt doen de huidige midrangers het niet slecht, maar het kan natuurlijk beter. Qua camera’s had Nothing het al aardig bij het juiste eind, zo kon je lezen in de review van de Nothing Phone (3a) en (3a) Pro. Kijk dus niet gek op als de camera’s hetzelfde blijven.

Over beide telefoons wordt geschreven dat ze in het roze, wit, zwart en blauw verkrijgbaar zullen zijn. De rest van het design zal waarschijnlijk weer typisch Nothing zijn, dus met een plastic frame en een glazen achterkant. Ook zien we geen reden waarom de fabrikant zou afstappen van het kenmerkende transparante ontwerp.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lancering uiterlijk in maart, instapprijs 400 euro

Dankzij een lek van de doorgaans goed geïnformeerde Yogesh Brar kunnen we de Nothing Phone (4a) en (4a) Pro waarschijnlijk ergens in het eerste kwartaal van 2026 verwachten. Dat zou ons niets verbazen, aangezien de Phone (3a) en Phone (3a) Pro in maart van vorig jaar in Nederland verschenen.

Over de prijs is nog niets officieels gedeeld, maar ook hierover gaan geruchten rond. Zo zou de 12GB/256 GB-versie van de Phone (4a) naar verwachting 475 dollar kosten, terwijl je voor de Pro-uitvoering rond de 540 dollar mag neertellen. Met de huidige wisselkoersen zit je dan op respectievelijk 400 en 455 euro. Wanneer we meer weten, lees je dat natuurlijk het eerst op Android Planet.

Dit schreven we al eerder over Nothing: