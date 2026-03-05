Nothing Phone (4a) en (4a) Pro officieel: meer zoom en een nieuwe ‘Glyph’-interface

Nothing heeft zijn nieuwe middenklassers officieel uit de doeken gedaan: de Phone (4a) en (4a) Pro. De telefoons hebben snellere chips, betere camera’s én een nieuwe ‘Glyph’-interface.

Nothing Phone (4a) en (4a) Pro officieel

We beginnen met het goedkoopste toestel: de Nothing Phone (4a). Die bouwt duidelijk voort op het fundament van de Phone (3a). Hij heeft min of meer hetzelfde ontwerp, al verving Nothing de led-stroken door een zogeheten ‘Glyph Bar’. Dat zijn zeven ledjes op de achterzijde die in verschillende patronen kunnen knipperen. Zo zie je het direct als je een notificatie hebt, ook als het toestel met het scherm naar beneden op tafel ligt.

Een andere grote vernieuwing is de 50 megapixel-telelens. Daarmee zoom je nu 3,5x in zonder kwaliteitsverlies. Dat maakt hem een stuk nuttiger dan het exemplaar op de Nothing Phone (3a), waarmee je slechts 2x inzoomde. Nothing belooft ook ‘optische kwaliteit’ wanneer je het beeld 7x dichterbij haalt. Digitaal zoomen kan tot 70 keer, al blijft er dan niet zoveel van je kiekjes over.

Aan de twee andere camera’s op de achterzijde heeft Nothing niet gesleuteld. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. Selfies hebben weer een resolutie van 32 megapixel.

Feller scherm, (iets) snellere chip

Net als zijn voorganger beschikt de Nothing Phone (4a) over een groot 6,78 inch-oled-scherm. Dat heeft wel een hogere resolutie van 2720 bij 1224 pixels en haalt een maximale helderheid van 1600 nits. Dat was bij de Phone (3a) 1300 nits. De piekhelderheid, bijvoorbeeld als je hdr-films kijkt, ging omhoog van 3000 naar 4500 nits. Soepele beelden zijn gegarandeerd door de ververssnelheid van 120Hz.

Nothing koos voor een Snapdragon 7s Gen 4-chip, die ietsje sneller is dan de 7s Gen 3 van vorig jaar. Het verschil is echter zo klein dat je er vermoedelijk weinig van merkt. Er zit 8 of 12GB werkgeheugen bij en 128 of 256GB opslag.

De batterij is met 5080 mAh net zo groot als in de Phone (3a). Ook de maximale oplaadsnelheid is met 50 watt gelijk. Binnen 22 minuten is de accu voor de helft gevuld, belooft Nothing. Draadloos opladen is niet mogelijk.

Het toestel heeft een IP64-certificering, waarmee hij officieel alleen spatwaterdicht is. Nothing meldt opvallend genoeg echter dat het toestel ook 20 minuten moet overleven wanneer je hem onderdompelt in een laagje water van maximaal 25 centimeter diep.

Nothing Phone (4a) Pro is nog sneller

De Nothing Phone (4a) Pro draait op een Snapdragon 7 Gen 4-chip en is daarmee beduidend sneller dan de normale 4a. Het oled-scherm is met 6,83 inch iets groter, haalt een nog hogere verversingssnelheid van 144Hz en een helderheid van 5000 nits. De behuizing is van aluminium in plaats van plastic en heeft een IP65-certificering.

Daarnaast biedt de Pro-variant een Glyph Matrix, net als de duurdere Nothing Phone (3). Die bestaat uit 127 mini-leds en kan eenvoudige animaties weergeven om je op de hoogte te stellen van notificaties.

De accu is hetzelfde als bij de normale Phone (4a). Dat geldt ook voor de telelens en groothoeklens. Wel beschikt de Pro over een betere hoofdcamera die voor mooiere foto’s moet zorgen.

Software en prijzen

De Nothing Phone (4a) en (4a) Pro draaien op Android 16, met daaroverheen de eigen softwareschil Nothing OS. Die past het uiterlijk stevig aan en bevat aardig wat AI-functies. Wellicht de interessantste komt binnenkort met een software-update naar de telefoons: Essential Voice werkt spraakberichten uit tot helder gestructureerde verhalen zonder uh’s, ah’s en overbodige woorden. Je kunt ze vervolgens direct versturen als appje of email.

Over updates gesproken: Nothing belooft drie nieuwe versies van Android naar de smartphones te brengen. Dat zijn er helaas minder dan bij de meeste concurrenten. Wel mag je rekenen op zes jaar beveiligingspatches.

De Nothing Phone (4a) heeft een adviesprijs van 349 euro. Daarvoor krijg je de versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Wie 256GB opslag wil is vier tientjes extra kwijt. De duurste variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 429 euro. Je kiest uit de kleuren wit, zwart, blauw en roze.

Voor de Nothing Phone (4a) Pro ben je minimaal 479 euro kwijt. Je krijgt dan weer 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Wie 12GB werkgeheugen en 256GB opslag wil, betaalt 549 euro. Je kiest uit de kleuren zwart, zilver en roze.

De Nothing Phone (4a) is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf 13 maart geleverd. Op 13 maart begint de pre-order van de Phone (4a) Pro en op 27 maart ligt deze telefoon in de winkels.

Op de hoogte blijven van al het smartphonenieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!