Zien: Nothing onthult het nieuwe ontwerp van de Phone (4a)

Nothing heeft het ontwerp van de Phone (4a) alvast onthuld. De middenklasser, die het bedrijf op 5 maart officieel aankondigt, verruilt de bekende Glyph Interface voor een nieuwe ‘Glyph Bar’.

Dit is het ontwerp van de Nothing Phone (4a)

Nothing werd bekend met zijn ‘Glyph Interface’, stroken van led-lampjes die in verschillende patronen kunnen knipperen. Zo zie je direct wat voor notificaties je hebt als de telefoon met het scherm naar beneden op tafel ligt.

De laatste tijd experiment het bedrijf daarmee. Zo heeft de Nothing Phone (3) in plaats daarvan een ‘Glyph Matrix’, een micro-led-paneel waarop ook animaties te zien zijn. De Nothing Phone (4a), die het bedrijf nu alvast laat zien, krijgt wéér een ander systeem: de ‘Glyph Bar’. Dat zijn zes lampjes die naast het camera-eiland zitten. Daarin zijn negen leds verwerkt, die 40 procent feller zouden zijn dan de leds op de Nothing Phone (3a).

Nothing Phone (3a) Nothing Phone (4a)

Hierboven zie je de verschillen tussen de Nothing Phone (3a) en de Nothing Phone (4a). Hoewel ze ongeveer dezelfde ontwerptaal hebben, zien ze er toch subtiel anders uit. De 4a lijkt net iets simpeler vormgegeven. Daarnaast zit het camera-eiland hoger in de behuizing dan bij zijn voorganger. Ook lijken de hoeken iets ronder.

Sneller, maar ook duurder

De Nothing Phone (4a) krijgt volgens geruchten een Snapdragon 7s Gen 4-chip, waarmee het toestel rapper wordt dan de (3a). Daarnaast kun je de accu weer met 50 watt opladen. Veel andere specificaties zijn nog niet bekend.

Nothing brengt overigens ook een Phone (4a) Pro uit, met een nog snellere processor en vermoedelijk betere camera’s. Daarvan hebben we het ontwerp nog niet gezien.

Beide smartphones worden naar verluidt duurder dan hun voorgangers. Ter vergelijking: de (3a) had een adviesprijs van 349 euro, terwijl de (3a) Pro 479 euro kostte. Inmiddels koop je ze voor respectievelijk € 275,- en € 304,95.

