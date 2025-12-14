‘Nothing Phone (4a) en (4a) Pro worden een stuk duurder’

Nothing lijkt de prijzen van zijn aankomende Phone (4a) en Phone (4a) Pro flink te verhogen. Dat heeft mogelijk te maken met de schaarste aan werkgeheugen. Daar betalen fabrikanten momenteel veel geld voor.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Prijs Nothing Phone (4a) schiet omhoog’

Nothing verraste ons eerder dit jaar met de Phone (3a) en de Phone (3a) Pro. Dat waren prima middenklassers die eigenlijk beter bevielen dan het vlaggenschip uit de serie, de Nothing Phone (3). Ze bieden een prima balans tussen prijs en kwaliteit en hebben zelfs een telelens aan boord, waarmee je in kunt zoomen. Dat zien we zelden in dit segment.

Inmiddels werkt het bedrijf aan opvolgers, die we aankomende lente verwachten. Volgens lekker Unreliable Cat schiet de prijs van de Nothing Phone (4a) en Phone (4a) Pro helaas aardig de lucht in. De normale (4a) zou van 379 naar 475 dollar gaan in de Verenigde Staten. Voor de (4a) Pro ben je geen 459, maar 540 dollar kwijt. Hoe zich dat precies vertaalt naar euro’s weten we nog niet, maar de smartphones lijken in ieder geval flink duurder te worden.

Nothing Phone (3a) Pro

Wat krijg je daar precies voor terug? In ieder geval een snellere processor. De Phone (4a) zou op een Snapdragon 7s Gen 4 kunnen draaien, terwijl de Pro mogelijk een nog iets rappere Snapdragon 7 Gen 4 krijgt. Vooral die laatste is lekker snel en zelfs geschikt voor het spelen van de meeste games.

Veel andere specificaties zijn nog niet bekend. Wel zouden beide modellen minimaal 12GB werkgeheugen hebben en 256GB opslag. Je koopt ze in het blauw, roze, zwart of wit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Werkgeheugen is peperduur

De hogere prijs van de Nothing Phone (4a) en (4a) Pro hangt mogelijk samen met de wereldwijde schaarste aan werkgeheugen. AI-toepassingen en bijbehorende datacentra hebben erg veel RAM nodig, waardoor er minder overblijft voor consumentenelektronica. Fabrikanten zijn er daarom veel geld aan kwijt, wat ze uiteraard doorberekenen aan hun klanten.

Zodra we meer weten over de nieuwe middenklassers van Nothing lees je het natuurlijk op Android Planet! Download onze app om niets te missen.