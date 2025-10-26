Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 van €219

Mike Peek
Mike Peek
26 oktober 2025, 10:11
2 min leestijd
Nothing voegt reclame toe aan vergrendelscherm smartphones

Nothing is bezig met een eigenaardig experiment: in de nieuwe versie van zijn besturingsysteem kun je ‘Lock Glimpse’ activeren. Dat lijkt een carrousel van onschuldige wallpapers, maar voegt stiekem reclame toe aan je Nothing-smartphone.

Reclame op vergrendelscherm smartphones Nothing

Eén van de belangrijkste redenen om een smartphone van Nothing te kopen, naast het opvallende ontwerp, is het minimalistische besturingssysteem. In een bèta van de nieuwste versie, Nothing OS 4.0, introduceert het bedrijf een functie die daar haaks op staat. Met ‘Lock Glimpse’ krijg je voortdurend verse wallpapers te zien op je vergrendelscherm. Prima zou je denken, maar het zijn eigenlijk verkapte advertenties.

Dat ontdekte lekker Anshu. Onderaan de wallpapers is namelijk een link te vinden die verband houdt met de afbeelding. In het voorbeeld hieronder zie je een heerlijk ijsje, dat je zelf kunt maken door op de link te klikken. Nothing voegt met Lock Glimpse dus simpelweg reclame toe aan je telefoon.

Nothing reclame

We kennen dit soort functies van heel goedkope smartphones van bijvoorbeeld Motorola, maar het is vreemd om ze op een toestel van Nothing aan te treffen. Het goede nieuws is wel dat Lock Glimpse vooralsnog standaard staat uitgeschakeld in Nothing OS 4.0. Je moet hem dus zelf aanzetten.

Toch zijn we hier wel bezorgd over, want het kan een glijdende schaal zijn. Het zou ons niet verbazen als de advertenties bij een volgende update een stuk opdringerig worden.

Deze Nothing-smartphones krijgen Android 16

Nothing OS 4.0 brengt naast reclame ook Android 16 naar je toestel. De update komt binnenkort naar alle smartphones van het bedrijf, behalve de originele Nothing Phone (1). Die blijft achter op Android 15.

Het bedrijf kan dit jaar rekenen op meer kritische publiciteit. We waren in onze review van de Nothing Phone (3) niet erg enthousiast over het toestel. Vooral de hoge prijs stond ons tegen. De goedkopere Nothing Phone (3a) en (3a) Pro konden ons wel bekoren.

Vind jij reclame op het vergrendelscherm acceptabel of heb je er een hekel aan? Laat het weten in de reacties en…

Via: Anshu
Bron afbeelding: Anshu
